VIDEO: स्वैग वाला सिक्स... विराट कोहली ने गेंदबाज की आंख में झांक कर मारा झन्नाटेदार छक्का, बावुमा का मुंह लटका

तीसरे वनडे में जब विराट कोहली बैटिंग करने आए, तब टीम इंडिया पूरी तरह से कंट्रोल में थी. यशस्वी जायसवाल भी शतक के करीब थे. अगर साउथ अफ्रीका की थोड़ी-बहुत उम्मीद बाकी भी थी तो कोहली ने 5-10 मिनट में ही उन उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया. 45 गेंदों पर 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी के दौरान कोहली ने एक सनसनीखेज सिक्स जड़ा, जो इस समय सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:05 PM IST
Virat Kohli No Look Six
Virat Kohli No Look Six

Virat Kohli No Look Six: भारत ने विशाखापत्तनम में हुए तीसरे वनडे में सही मायने में साउथ अफ्रीका को रौंद दिया. पहले गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रोटियाज को 270 रनों पर ढेर किया और फिर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए तीन मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया. करोड़ों भारतीय फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली शतकों की हैट्रिक लगाएंगे. उनकी ये तमन्ना तो पूरी नहीं हुई, लेकिन 'किंग' के बल्ले से एक ऐसा झन्नाटेदार छक्का लगा, जिसने तमाम फैंस के चहरे पर मुस्कान बिखेर दी.

तीसरे वनडे में जब विराट कोहली बैटिंग करने आए, तब टीम इंडिया पूरी तरह से कंट्रोल में थी. यशस्वी जायसवाल भी शतक के करीब थे. अगर साउथ अफ्रीका की थोड़ी-बहुत उम्मीद बाकी भी थी तो कोहली ने 5-10 मिनट में ही उन उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया. 45 गेंदों पर 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी के दौरान कोहली ने एक सनसनीखेज सिक्स जड़ा, जो इस समय सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है.

विराट कोहली ने जड़ा 'नो लुक' सिक्स

विराट कोहली ने ये अद्भुत छक्का भारत की बैटिंग पारी के 34वें ओवर में जड़ा. कॉर्बिन बॉश की गेंद पर वो थोड़ा आगे निकले और फिर लॉंग ऑन की तरफ पावरफुल शॉट खेला. सबसे दिलचस्प बात ये रही कि शॉट खेलने के बाद उन्होंने गेंद को देखा तक नहीं कि कहां जा रही है. उन्हें बॉल का अंजाम तो पता था, शॉट खेलने के बाद वो साउथ अफ्रीकी गेंदबाज कॉर्बिन बॉश की आंखों में घूरते दिखे. कोहली का ये तेवर देख प्रोटियाज कप्तान टेम्बा बावुमा भी एक पल के लिए भौचक्के रह गए.

कोहली ने 12वीं बार बने प्लेयर ऑफ द सीरीज 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली का दबदबा देखने को मिला. पहले दो मैचों में शतक जड़ने के बाद स्टार बल्लेबाज ने विशाखापत्तनम में भी तहलका मचाया और 144.44 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 45 गेंदों पर नाबाद 65 रन ठोक दिए. इस दौरान कोहली ने 6 चौके और 3 छक्के जड़े. इस शृंखला में विराट ने 3 पारियों में 151 की अद्भुत औसत से खेलते हुए 302 रन बनाए. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ODI में 12वीं बार प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

ये भी पढ़ें: रोहित-कोहली के सामने नहीं चली अफ्रीका की 'रंगबाजी', जायसवाल ने भी किया कमाल, हो गया टेस्ट सीरीज का हिसाब

 

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव.

Virat Kohli

