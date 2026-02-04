कोहली की ऐतिहासिक मैच विनिंग पारी... MCG में खोला था पाकिस्तानियों का धागा, सुनहरे अक्षरों से इतिहास में है दर्ज

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटकोहली की ऐतिहासिक मैच विनिंग पारी... MCG में खोला था पाकिस्तानियों का धागा, सुनहरे अक्षरों से इतिहास में है दर्ज

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में साल 2026 का टी20 विश्व कप खेला जाना है. इस बार टूर्नामेंट में पहला मौका होगा जब दुनिया की 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. वहीं, एशिया की 8 टीमें शामिल हैं. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. आज हम बात कर रहे हैं विराट कोहली द्वारा खेली गई एक ऐसी ऐतिहासिक पारी के बारे में, जो कि रिकॉर्ड बुक में हमेशा ही सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:03 AM IST
Run machine kohli
भारत और श्रीलंका की मेजबानी में साल 2026 का टी20 विश्व कप खेला जाना है. इस बार टूर्नामेंट में पहला मौका होगा जब दुनिया की 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. वहीं, एशिया की 8 टीमें शामिल हैं. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. भारतीय टीम टी20 क्रिकेट में मौजूदा समय में दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम है. इस बात की गवाही न्यूजीलैंड सीरीज में उनका प्रदर्शन भी रहा है. बहरहाल, आपको बता दें ये पहला मौका होगा जब टीम इंडिया के स्क्वॉड भारत के दिग्गज खिलाड़ी नहीं होंगे. जी हां हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में. दोनों ही स्टार खिलाड़ी इस बार का विश्व कप नहीं खेल रहे हैं.साल 2024 का विश्व कप फाइनल जीतने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा कर दी थी. रोहित और कोहली ने समय-समय पर टीम इंडिया के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली है. इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं विराट कोहली द्वारा खेली गई एक ऐसी ऐतिहासिक पारी के बारे में, जो कि रिकॉर्ड बुक में हमेशा ही सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई. 

चेज मास्टर कोहली

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी. टीम इंडिया की सलामी जोड़ी केएल राहुल और कप्तान रोहित शर्मा जल्द आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे. उस समय बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली संभल ही रहे थे कि दूसरे छोर पर विकट का पतन लगातार होता रहा. उसके बाद कोहली को बीच में हार्दिक का साथ मिला और वह अपनी पारी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हुए लक्ष्य के करीब ले गए. कोहली ने अपना पचासा पूरा किया और पूरे देश के नजरें एक बार फिर विराट कोहली पर थी. चेज मास्टर मैच को आखिर तक ले गए और हारिस रउफ की गेंदों पर 2 छक्का जड़कर उन्होंने माहौल बना दिया साथ ही मैच भारत के फेवर में ला दिया और इसी के साथ कोहली ने नॉटआउट 82 रनों की पारी खेलकर इस हाईवोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया को 4 विकेट से चैंपियन बनाने का काम किया.

सुनहरे अक्षरों में है दर्ज

विराट कोहली की इस पारी की लोग आज भी नहीं भूल पाते हैं. कोहली भले ही इस बार का टी20 विश्व कप ना खेल रहे हों. लेकिन उनकी इस ऐतिहासिक पारी को हमेशा ही याद किया जाएगा. खासकर पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रउफ अपने सपने में भी नहीं भूल पाएंगे. भारत को उस समय जीत के लिए तकरीबन 9 गेंदों में 25 से 30 रनों की दरकार थी. कोहली ने ऐसी परिस्थिति में 2 छक्के जड़कर मैच को पूरी तरह से पलटकर रख दिया. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेली गई ये जबरदस्त पारी क्रिकेट फैंस के दिलों में हमेशा के लिए शुमार रहेगी.

भारत को 160 रनों का लक्ष्य

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा था. जिसमें पाकिस्तान की ओर से शान मसूद 52 रन और इफ्तिखार अहमद ने 51 रनों की पारियां शामिल है. इन दोनों ही बल्लेबाजों के अलावा कोई कुछ खास नहीं कर पाया. आखिर के ओवरों में शाहीन शाह अफरीदी ने क्लच करते हुए 16 रन बनाए और टीम का स्कोर 160 तक पहुंचाने में मदद की. वहीं, गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह  और हार्दिक पांड्या ने 3-3 विकेट हासिल किए.

ये भी पढ़ें: सूर्यकुमार यादव से लेकर मिशेल मार्श तक, ये हैं 2026 T20 विश्व कप के 5 सबसे उम्रदराज कप्तान

 
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

