कोहली के वनडे करियर पर सवाल, इंडिया ए स्क्वॉड में क्यों नहीं है नाम? खुल गया पूरा राज
भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने हाल ही में विराट कोहली से संपर्क करने की कोशिस की.  अगरकर ने कोहली से वनडे के भविष्य को लेकर बात करने की कोशिस की. हालांकि, रिपोर्ट्स की मानें तो कोहली की तरफ से बातचीत सही से नहीं हो पाई. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:31 PM IST
Virat Kohli
Virat Kohli

कोहली ने साल 2025 की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था और टी20 उन्होंने साल 2024 में छोड़ दिया था. ऐसे में उनके वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं.  आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

IPL के बाद से नहीं खेला 1 भी मैच
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज में विराट और रोहित के वापसी होने के आसार जताए जा रहे थे. हालांकि, रिपोर्ट्स की मानें तो चीफ सेलेक्टर्स अजीत अगरकर से  बातचीत सही से ना होने की वजह से विराट के फ्यूचर में वनडे क्रिकेट खेलने को लेकर सवाल खड़ा हो गए हैं. दरअसल, बीसीसीआई चाहती थी रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडिया ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज खेलें. हालांकि, कोहली और रोहित दोनों खिलाड़ियों का नाम इंडिया ए स्क्वॉड में नहीं है. बता दें  कि दोनों ही खिलाड़िों ने आईपीएल से एक भी मैच नहीं खेले हैं. 

अय्यर ने छोड़ी कप्तानी
इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आई है. श्रेयस अय्यर ने दूसरे फर्स्ट क्लास मैच से पहले  इंडिया ए की कप्तानी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है.  अय्यर के कप्तानी छोड़ने के बाद ध्रुव जुरेल को टीम की कमान सौंपी गई है. उनके कप्तानी छोड़ने की मुख्य वजह तो किसी को नहीं पता. लेकिन, माना जा रहा है किसी निजी वजह से उन्होंने ये फैसला किया.

हाथ लगी थी निराशा
अय्यर ने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया. उन्होंने पहली पारी में 8 तो दूसरी में 13 रन बनाए. हालांकि, इसके बाद भी इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया. वे इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं रहे थे. टी20 से लेकर वनडे तक सभी फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें एशिया कप में जगह नहीं मिल पाई, जिसके बाद बीसीसीआई पर जमकर सवाल उठे थे. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के टीम सेलेक्शन पर सभी की नजरें होंगी.

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Virat Kohli

