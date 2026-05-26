Advertisement
trendingNow13229502
Hindi Newsक्रिकेटगुजरात टाइटंस के खिलाफ 43 रन जड़ते ही इतिहास रच देंगे विराट कोहली, IPL में ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज

गुजरात टाइटंस के खिलाफ 43 रन जड़ते ही इतिहास रच देंगे विराट कोहली, IPL में ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज

RCB vs GT Qualifier 1: आईपीएल 2026 में 43 रन बनाते ही विराट कोहली एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे. वो IPL के 4 सीजन में लगातार 600 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. अब तक ये कारनामा किसी ने नहीं किया है. उन्होंने 2023, 2024 और 2025 में भी 600+ रन बनाए थे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 26, 2026, 05:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गुजरात टाइटंस के खिलाफ 43 रन जड़ते ही इतिहास रच देंगे विराट कोहली (PC: @IPL/BCCI)
गुजरात टाइटंस के खिलाफ 43 रन जड़ते ही इतिहास रच देंगे विराट कोहली (PC: @IPL/BCCI)

RCB vs GT Qualifier 1: आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. आरसीबी को अगर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का ख्वाब पूरा करना है तो स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को गुजरात के खिलाफ बड़ी पारी खेलनी होगी. धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में होने वाले इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में विराट कोहली 43 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे. RCB के प्रीमियम बल्लेबाज ने इस सीजन अब तक 14 मैचों में 557 रन बनाए हैं. 600 के आंकड़े से 'किंग' कोहली 43 रन दूर हैं.

43 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे विराट कोहली

आईपीएल 2026 में 43 रन बनाते ही विराट कोहली एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे. वो IPL के 4 सीजन में लगातार 600 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. अब तक ये कारनामा किसी ने नहीं किया है. उन्होंने 2023, 2024 और 2025 में भी 600+ रन बनाए थे. बता दें कि अब तक, तीन अन्य खिलाड़ियों ने लगातार तीन आईपीएल सीजन में 600 से अधिक रन बनाए हैं, लेकिन किसी ने 4 बार ये कारनामा नहीं किया है.

विराट कोहली के अलावा क्रिस गेल (2011, 2012, 2013), डेविड वार्नर (2016, 2017, 2019) और केएल राहुल (2020, 2021, 2022) ने आईपीएल के तीन सीजन में लगातार 600 से अधिक रन बनाए हैं. उम्मीद है कि कोहली गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालीफायर-1 में इस मिल के पत्थर को पार कर लेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

प्लेऑफ में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड?

विराट कोहली आईपीएल इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं. 2008 से इस मेगा इवेंट का हिस्सा रहे कोहली IPL में सबसे ज्यादा रन और सबसे अधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं. आईपीएल में उनका रिकॉर्ड 'विराट' है, लेकिन प्लेऑफ में कहानी बदल जाती है. कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी से आईपीएल प्लेऑफ में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, लेकिन अब तक के आंकड़े बेहद खराब हैं. 

17 प्लेऑफ मैचों में आरसीबी के स्टार बल्लेबाज ने सिर्फ 396 रन बनाए हैं, इस दौरान उनका औसत 26.4 रहा है. उनके स्ट्राइक रेट पर भी सवालिया निशान लगे हैं, क्योंकि कोहली का स्ट्राइक रेट सिर्फ 121 है, जो उनके आईपीएल के आंकड़ों से काफी कम है. अधिकांश नॉकआउट मैचों में विराट कोहली ने सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी की है, फिर भी उनके नाम सिर्फ दो अर्धशतक हैं, जो उनके खराब आईपीएल प्लेऑफ आंकड़ों को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: हाय रे किस्मत... IPL 2026 में पानी पिलाते ही रह गया वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाला स्टार खिलाड़ी, नहीं मिला मौका

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

₹5 में सरकार खिलाएगी माछ-भात, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये;बंगाल में क्या-क्या बदला
West Bengal
₹5 में सरकार खिलाएगी माछ-भात, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये;बंगाल में क्या-क्या बदला
'ये दामाद हैं क्या? जल्दी-जल्दी भागो...,' घुसपैठियों को CM शुभेंदु की आखिरी चेतावनी
West Bengal
'ये दामाद हैं क्या? जल्दी-जल्दी भागो...,' घुसपैठियों को CM शुभेंदु की आखिरी चेतावनी
डेमोग्राफी चेंज पर सरकार लाई 'गेम चेंजर' प्लान, देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा
amit shah
डेमोग्राफी चेंज पर सरकार लाई 'गेम चेंजर' प्लान, देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा
भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
Floating Post Office
भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
Petrol Diesel News
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
Finke River
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
Pawan Kalyan
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
CJI Surya Kant
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
suvendu adhikari
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत