गुजरात टाइटंस के खिलाफ 43 रन जड़ते ही इतिहास रच देंगे विराट कोहली, IPL में ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज

RCB vs GT Qualifier 1: आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. आरसीबी को अगर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का ख्वाब पूरा करना है तो स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को गुजरात के खिलाफ बड़ी पारी खेलनी होगी. धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में होने वाले इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में विराट कोहली 43 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे. RCB के प्रीमियम बल्लेबाज ने इस सीजन अब तक 14 मैचों में 557 रन बनाए हैं. 600 के आंकड़े से 'किंग' कोहली 43 रन दूर हैं.

43 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे विराट कोहली

आईपीएल 2026 में 43 रन बनाते ही विराट कोहली एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे. वो IPL के 4 सीजन में लगातार 600 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. अब तक ये कारनामा किसी ने नहीं किया है. उन्होंने 2023, 2024 और 2025 में भी 600+ रन बनाए थे. बता दें कि अब तक, तीन अन्य खिलाड़ियों ने लगातार तीन आईपीएल सीजन में 600 से अधिक रन बनाए हैं, लेकिन किसी ने 4 बार ये कारनामा नहीं किया है.

विराट कोहली के अलावा क्रिस गेल (2011, 2012, 2013), डेविड वार्नर (2016, 2017, 2019) और केएल राहुल (2020, 2021, 2022) ने आईपीएल के तीन सीजन में लगातार 600 से अधिक रन बनाए हैं. उम्मीद है कि कोहली गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालीफायर-1 में इस मिल के पत्थर को पार कर लेंगे.

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प्लेऑफ में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड?

विराट कोहली आईपीएल इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं. 2008 से इस मेगा इवेंट का हिस्सा रहे कोहली IPL में सबसे ज्यादा रन और सबसे अधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं. आईपीएल में उनका रिकॉर्ड 'विराट' है, लेकिन प्लेऑफ में कहानी बदल जाती है. कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी से आईपीएल प्लेऑफ में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, लेकिन अब तक के आंकड़े बेहद खराब हैं.

17 प्लेऑफ मैचों में आरसीबी के स्टार बल्लेबाज ने सिर्फ 396 रन बनाए हैं, इस दौरान उनका औसत 26.4 रहा है. उनके स्ट्राइक रेट पर भी सवालिया निशान लगे हैं, क्योंकि कोहली का स्ट्राइक रेट सिर्फ 121 है, जो उनके आईपीएल के आंकड़ों से काफी कम है. अधिकांश नॉकआउट मैचों में विराट कोहली ने सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी की है, फिर भी उनके नाम सिर्फ दो अर्धशतक हैं, जो उनके खराब आईपीएल प्लेऑफ आंकड़ों को दर्शाता है.

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