1 रन बनाते ही क्रिकेट के इस फॉर्मेट में 16000 रन पूरे कर लेंगे विराट, 'हिटमैन' रोहित भी नहीं कर पाए ये करिश्मा

भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली इतिहास रचने के करीब हैं. विराट कोहली जब 24 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट के मैच में बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे तो उनके निशाने पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा. विराट कोहली इसी के साथ ही LIST-A क्रिकेट में एक महान उपलब्धि हासिल कर लेंगे, जिसे सोचकर बड़े से बड़े बल्लेबाजों के भी पसीने छूटने लगते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 14, 2025, 11:00 AM IST
भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली इतिहास रचने के करीब हैं. विराट कोहली जब 24 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट के मैच में बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे तो उनके निशाने पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा. विराट कोहली इसी के साथ ही LIST-A क्रिकेट में एक महान उपलब्धि हासिल कर लेंगे, जिसे सोचकर बड़े से बड़े बल्लेबाजों के भी पसीने छूटने लगते हैं. भारत का केवल एक ही बल्लेबाज ऐसा करने में कामयाब रहा है. बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक खेला जाएगा.

क्रिकेट के इस फॉर्मेट में 16000 रन पूरे कर लेंगे विराट

विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की टीम अपना पहला मैच 24 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेलेगी. विराट कोहली इस मैच में 1 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे. विराट कोहली LIST-A क्रिकेट में अपने 16000 रन पूरा कर लेंगे. LIST-A क्रिकेट में 16000 रन के रिकॉर्ड तक पहुंचने वाले विराट कोहली भारत के दूसरे और दुनिया के 9वें बल्लेबाज होंगे. विराट कोहली के नाम फिलहाल 342 LIST-A मैचों में 15999 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. विराट कोहली ने इस दौरान 57 शतक और 84 अर्धशतक लगाए हैं.

सचिन के क्लब में हो जाएंगे शामिल

विराट कोहली LIST-A क्रिकेट में 16000 रन पूरा करते ही महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के खास क्लब में शामिल हो जाएंगे. भारत में अभी तक केवल सचिन तेंदुलकर ने ही LIST-A क्रिकेट में 16000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है. सचिन तेंदुलकर ने 551 LIST-A मैचों में 21999 रन बनाए थे. इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने 60 शतक और 114 अर्धशतक लगाए. रोहित शर्मा की बात करें तो वह इस मामले में बहुत पीछे हैं. रोहित शर्मा के नाम फिलहाल 350 LIST-A मैचों में 13758 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा ने इस दौरान 36 शतक और 74 अर्धशतक लगाए हैं.

LIST-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. ग्राहम गूच - 22211 रन

2. ग्रीम हीक - 22059 रन

3. सचिन तेंदुलकर - 21999 रन

4. कुमार संगकारा - 19456 रन

5. विव रिचर्ड्स - 16995 रन

6. रिकी पोंटिंग - 16363 रन

7. गॉर्डन ग्रीनिज - 16349 रन

8. सनथ जयसूर्या - 16128 रन

9. विराट कोहली - 15999 रन

10. एलन लैम्ब - 15658 रन

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

