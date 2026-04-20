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इतिहास रचने की कगार पर विराट कोहली, दुनिया में कोई भी बल्लेबाज अभी तक नहीं बना पाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

IPL 2026: भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली IPL में इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को अब अपना अगला मैच गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 24 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलना है. इस मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाज विराट कोहली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, जो आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 20, 2026, 12:59 PM IST
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इतिहास रचने की कगार पर विराट कोहली, दुनिया में कोई भी बल्लेबाज अभी तक नहीं बना पाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

IPL 2026: भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली IPL में इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को अब अपना अगला मैच गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 24 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलना है. इस मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाज विराट कोहली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, जो आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है.

इतिहास रचने की कगार पर विराट कोहली

विराट कोहली अगर 24 अप्रैल को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मैच में 92 रन बना लेते हैं, तो वह IPL इतिहास में 9000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि दुनिया का कोई भी बल्लेबाज आज तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया है. अगर विराट कोहली ऐसा करते हैं, तो IPL टी20 लीग के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे.

दिग्गजों की लिस्ट में शामिल विराट कोहली

विराट कोहली ने अभी तक 273 IPL मैचों में 39.76 की औसत से सबसे ज्यादा 8908 रन बनाए हैं. 92 रन बनाते ही विराट कोहली IPL में 9000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली सबसे ऊपर आते हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम आता है. रोहित शर्मा ने अभी तक 276 IPL मैचों में 29.92 की औसत से 7183 रन बनाए हैं.

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IPL में सबसे ज्यादा रन

1. विराट कोहली (भारत) - 273 मैचों में 8908 रन

2. रोहित शर्मा (भारत) - 276 मैचों में 7183 रन

3. शिखर धवन (भारत) - 222 मैचों में 6769 रन

4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 184 मैचों में 6565 रन

5. सुरेश रैना (भारत) - 205 मैचों में 5528 रन

विराट कोहली ने तूफानी तेवर दिखाए

विराट कोहली ने IPL 2026 में अभी तक अपने तूफानी तेवर दिखाए हैं. विराट कोहली अभी तक IPL 2026 के 6 मैचों में 49.40 की औसत से 247 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने IPL खिताब का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ 8 अंक लेकर दूसरे नंबर पर काबिज है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नेट रनरेट +1.171 है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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