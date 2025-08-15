15 अगस्त को शतक ठोकने वाला इकलौता भारतीय धुरंधर, उसके बाद कोई नहीं कर पाया ऐसा

15 अगस्त का दिन भारत के देशवासियों के लिए बेहद खास है. इस मौके पर अगर क्रिकेट मैच हो जाए तो इसका रोमांच डबल हो जाता है. टीम इंडिया ने 1947 में आजादी मिलने के बाद कई मैच 15 अगस्त के दिन खेले हैं. विराट कोहली के फैंस के लिए ये दिन बेहद खास रहा है. भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी रहे विराट कोहली ने इस मौके पर ऐतिहासिक पारी खेली है, जिसे अभी तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी तोड़ने में नाकाम रहा है.

'किंग कोहली' का दबदबा

साल 2019 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए वनडे मैच में भारत के पूर्व वनडे कप्तान विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पोर्ट ऑफ स्पेन में 114 रनों की आतिशी पारी खेली थी. ये मुकाबला 14 अगस्त को खेला जा रहा था. लेकिन बारिश की वजह से अगले दिन 15 अगस्त की सुबह भारतीय समयानुसार चालू हुआ और विराट कोहली ने इस खास मौके पर शतक जड़ इतिहास रच दिया. 15 अगस्त के मौके पर शतक जड़ने वाले कोहली भारतीय क्रिकेट इतिहास में इकलौते खिलाड़ी हैं. विराट ने 115 के शानदार स्ट्राइक रेट से 14 चौकों की मदद से ये बेहतरीन पारी खेली थी.

ये रहा मैच का नतीजा

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेट पर 240 रन बना पाई. वेस्टइंडीज के खेमे से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने 41 गेंदों में 72 रनों की पारी खेली, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा. मिडिल ऑर्डर से श्रेयस अय्यर ने 65 रनों की पारी खेली. भारत ये मुकाबला 15 गेंद रहते जीतने में कामयाब रही थी.

कोहली का वनडे करियर

विराट कोहली क्रिकेट इतिहास के दिग्गज खिलाड़ी हैं. बात करें अगर उनके वनडे करियर की तो कोहली ने अपने करियर में 302 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 57.78 की शानदार औसत से 14181 रन बनाए हैं. कोहली ने अपने वनडे करियर में 51 और 74 अर्धशतक जड़े है. उनका सर्वोच्च स्कोर 183 रनों का रहा है. बता दें, विश्व क्रिकेट में विराट इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 50 से ज्यादा शतक जड़ने का ऐतिहासिक कारनामा किया है.