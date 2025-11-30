Advertisement
वनडे में महाशतक के बाद क्या अब टेस्ट में वापसी करने वाले हैं विराट कोहली? मैच के बाद बोल दी दिल की बात

India vs South Africa 1st ODI: रांची वनडे में 120 गेंदों पर 135 रनों की शानदार पारी खेलने वाले विराट कोहली को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. अवॉर्ड समारोह के दौरान कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कोहली से वो सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब आज की तारीख में करोड़ों भारतीय फैंस जानना चाहते हैं. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 30, 2025, 10:55 PM IST
Virat Kohli opens up on test cricket comeback
India vs South Africa 1st ODI: भारत ने साउथ अफ्रीका को रांची में खेले गए पहले वनडे में 17 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. टीम इंडिया की जीत में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का अहम योगदान रहा. 37 वर्षीय खिलाड़ी ने रांची में अपने ODI करियर का 52वां शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वो इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में 52 सेंचुरी जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने इस मामले में अपने गुरु सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक जड़ा था. 

रांची वनडे में 120 गेंदों पर 135 रनों की शानदार पारी खेलने वाले विराट कोहली को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. अवॉर्ड समारोह के दौरान कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कोहली से वो सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब आज की तारीख में करोड़ों भारतीय फैंस जानना चाहते हैं. 

क्या टेस्ट में वापसी करेंगे विराट कोहली?

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब हर्षा भोगले ने विराट .कोहली से पूछा कि क्या अब दूसरे प्रारूप में वापसी करना चाहेंगे तो विराट कोहली ने अपने दिल की बात बता दी. स्टार बल्लेबाज ने कहा कि वो 37 साल के हो गए हैं और उन्हें अपनी फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है. 

विराट कोहली ने कहा, ''मैं कभी भी तैयारी में यकीन नहीं रखता. मेरी सारी तैयारी मानसिक होती है. जब तक मेरा शारीरिक स्तर अच्छा है और मानसिक चुस्ती है, तब तक सब ठीक है. मैंने मैच से पहले एक दिन की छुट्टी ली थी. मैं 37 साल का हूं और मुझे आराम करने के लिए समय चाहिए. मेरा सारा फोकस अब सिर्फ एक फॉर्मेट (ODI) पर है.''

विराट कोहली के इस बयान से उन तमाम फैंस को झटका लगा है, जो ये उम्मीद कर रहे थे कि टेस्ट में टीम इंडिया की दुर्गति के बाद कोहली क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में वापसी करेंगे. उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब उनका फोकस सिर्फ एकदिवसीय क्रिकेट पर है.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

