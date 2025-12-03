विराट कोहली ने तोड़ दिया सचिन का एक और धांसू रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका को 26वीं बार दिया ये जख्म

Virat Kohli: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बल्लेबाजी करें और कोई रिकॉर्ड ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में भी कोहली ने एक 'विराट' कारनामा किया. रायपुर में खेले जा रहे मुकाबले में उन्होंने 50 रन बनाते ही बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली. 'किंग' कोहली ने पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया.

विराट कोहली अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक 50+ रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने 26वीं बार प्रोटियाज को ये जख्म दिया है. इस मामले में उन्होंने मास्टर ब्लास्टर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 25 बार ये कारनामा किया था.

कोहली का एक और 'विराट' कारनामा

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं. रांची में खेले गए पहले वनडे में उन्होंने 135 रनों की अद्भुत पारी खेली थी. रायपुर में उन्होंने छक्के के साथ खाता खोलकर बता दिया कि वो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं. इसके बाद उन्होंने 50 का आंकड़ा क्रॉस किया और साउथ अफ्रीका को सबसे ज्यादा जख्म देने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे अधिक 50+ स्कोर (भारतीय)

26 - विराट कोहली

25 - सचिन तेंदुलकर

21 - राहुल द्रविड़

18 - सौरव गांगुली

13 - एम अजहरुद्दीन

12- अजिंक्य रहाणे

12 - रोहित शर्मा

IND vs SA: सीरीज में 1-0 से आगे भारत

बता दें कि तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. इससे पहले रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 17 रनों से हराया था. विराट कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रनों की शानदार पारी खेली थी और इंटरनेशनल क्रिकेट में 70वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे.

