Advertisement
trendingNow13027607
Hindi Newsक्रिकेट

विराट कोहली ने तोड़ दिया सचिन का एक और धांसू रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका को 26वीं बार दिया ये जख्म

Virat Kohli: विराट कोहली अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक 50+ रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने 26वीं बार प्रोटियाज को ये जख्म दिया है. इस मामले में उन्होंने मास्टर ब्लास्टर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 25 बार ये कारनामा किया था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 03, 2025, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विराट कोहली ने तोड़ दिया सचिन का एक और धांसू रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका को 26वीं बार दिया ये जख्म

Virat Kohli: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बल्लेबाजी करें और कोई रिकॉर्ड ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में भी कोहली ने एक 'विराट' कारनामा किया. रायपुर में खेले जा रहे मुकाबले में उन्होंने 50 रन बनाते ही बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली. 'किंग' कोहली ने पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. 

विराट कोहली अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक 50+ रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने 26वीं बार प्रोटियाज को ये जख्म दिया है. इस मामले में उन्होंने मास्टर ब्लास्टर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 25 बार ये कारनामा किया था.

कोहली का एक और 'विराट' कारनामा

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं. रांची में खेले गए पहले वनडे में उन्होंने 135 रनों की अद्भुत पारी खेली थी. रायपुर में उन्होंने छक्के के साथ खाता खोलकर बता दिया कि वो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं. इसके बाद उन्होंने 50 का आंकड़ा क्रॉस किया और साउथ अफ्रीका को सबसे ज्यादा जख्म देने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए.

Add Zee News as a Preferred Source

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे अधिक 50+ स्कोर (भारतीय)

26 - विराट कोहली
25 - सचिन तेंदुलकर
21 - राहुल द्रविड़
18 - सौरव गांगुली
13 - एम अजहरुद्दीन
12- अजिंक्य रहाणे
12 - रोहित शर्मा

IND vs SA: सीरीज में 1-0 से आगे भारत 

बता दें कि तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. इससे पहले रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 17 रनों से हराया था. विराट कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रनों की शानदार पारी खेली थी और इंटरनेशनल क्रिकेट में 70वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे.

ये भी पढ़ें: ICC Ranking: शिखर पर पहुंचने से इतने अंक दूर विराट कोहली, रैंकिंग में लगाई छलांग, शुभमन का हुआ भारी नुकसान

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
Navy Day
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल