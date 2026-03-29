केएल राहुल का रिकॉर्ड तहस-नहस, रोहित शर्मा तो कोसों दूर , IPL में छक्कों का नया सिकंदर बना ये बल्लेबाज

Virat Kohli: आईपीएल 2026 के पहले मैच में ही विराट कोहली ने अपने नाम दो बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. वो आईपीएल में छक्कों के नए सिकंदर बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया, जबकि रोहित शर्मा तो उनसे कोसों दूर हैं.
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इंडियन प्रीमियम लीग (IPL) के 19वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है. शनिवार, 28 मार्च को हुए ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से रौंदकर जीत के साथ सफर का आगाज किया. करीब 10 महीने बाद पहला टी20 मैच खेल रहे स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने तहलका मचाते हुए 38 गेंदों पर 69 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 5 चौके जड़े.
आईपीएल 2026 के पहले मैच में ही विराट कोहली ने अपने नाम दो बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. वो IPL के इतिहास में चेज करते हुए 4000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने. इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया, जिसके बारे में जानकर कई फैंस को यकीन नहीं होगा.
विराट कोहली यूं तो टॉप क्लास के बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन जब बात छक्कों की होती है तब उनके नाम की चर्चा ज्यादा नहीं होती है. हालांकि, आरसीबी के स्टार बल्लेबाज अब सिक्स के भी नए सिकंदर बन गए हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छक्कों की इस लिस्ट में रोहित शर्मा तो कोहली के आसपास भी नहीं हैं. जी हां, विराट कोहली अब बतौर भारतीय ओपनर आईपीएल में सबसे अधिक सिक्स जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया है.
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 28, 2026
आईपीएल में सबसे अधिक सिक्स जड़ने वाले भारतीय ओपनर
विराट कोहली- 181 छक्के
केएल राहुल- 179 छक्के
शिखर धवन- 143 छक्के
रोहित शर्मा- 140 छक्के
बता दें कि ये आंकड़े सिर्फ ओपनिंग बल्लेबाजों की है. विराट कोहली के नाम आईपीएल करियर में अब तक 296 छक्के हैं. वहीं, हिटमैन ने इंडियन प्रीमियम लीग में अब तक 302 छक्के जड़े हैं. कोहली 300 सिक्स पूरे करने से सिर्फ 4 बड़े शॉट्स दूर हैं. ऐसा करते ही वो इतिहास रच देंगे. 'किंग' कोहली आईपीएल में किसी एक टीम की तरफ से खेलते हुए 300 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.
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