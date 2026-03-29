Advertisement
trendingNow13157942
Hindi Newsक्रिकेटकेएल राहुल का रिकॉर्ड तहस-नहस, रोहित शर्मा तो कोसों दूर , IPL में छक्कों का नया सिकंदर बना ये बल्लेबाज

केएल राहुल का रिकॉर्ड तहस-नहस, रोहित शर्मा तो कोसों दूर , IPL में छक्कों का नया सिकंदर बना ये बल्लेबाज

Virat Kohli: आईपीएल 2026 के पहले मैच में ही विराट कोहली ने अपने नाम दो बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. वो आईपीएल में छक्कों के नए सिकंदर बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया, जबकि रोहित शर्मा तो उनसे कोसों दूर हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 29, 2026, 04:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL में छक्कों का नया सिकंदर बना ये बल्लेबाज (PHOTO- File Photo)
IPL में छक्कों का नया सिकंदर बना ये बल्लेबाज (PHOTO- File Photo)

इंडियन प्रीमियम लीग (IPL) के 19वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है. शनिवार, 28 मार्च को हुए ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से रौंदकर जीत के साथ सफर का आगाज किया. करीब 10 महीने बाद पहला टी20 मैच खेल रहे स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने तहलका मचाते हुए 38 गेंदों पर 69 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 5 चौके जड़े.

आईपीएल 2026 के पहले मैच में ही विराट कोहली ने अपने नाम दो बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. वो IPL के इतिहास में चेज करते हुए 4000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने. इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया, जिसके बारे में जानकर कई फैंस को यकीन नहीं होगा.

छक्कों के सिकंदर बने विराट कोहली

विराट कोहली यूं तो टॉप क्लास के बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन जब बात छक्कों की होती है तब उनके नाम की चर्चा ज्यादा नहीं होती है. हालांकि, आरसीबी के स्टार बल्लेबाज अब सिक्स के भी नए सिकंदर बन गए हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छक्कों की इस लिस्ट में रोहित शर्मा तो कोहली के आसपास भी नहीं हैं. जी हां, विराट कोहली अब बतौर भारतीय ओपनर आईपीएल में सबसे अधिक सिक्स जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

आईपीएल में सबसे अधिक सिक्स जड़ने वाले भारतीय ओपनर

विराट कोहली- 181 छक्के
केएल राहुल- 179 छक्के
शिखर धवन- 143 छक्के
रोहित शर्मा- 140 छक्के

बता दें कि ये आंकड़े सिर्फ ओपनिंग बल्लेबाजों की है. विराट कोहली के नाम आईपीएल करियर में अब तक 296 छक्के हैं. वहीं, हिटमैन ने इंडियन प्रीमियम लीग में अब तक 302 छक्के जड़े हैं. कोहली 300 सिक्स पूरे करने से सिर्फ 4 बड़े शॉट्स दूर हैं. ऐसा करते ही वो इतिहास रच देंगे. 'किंग' कोहली आईपीएल में किसी एक टीम की तरफ से खेलते हुए 300 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

ये भी पढ़ें: अभिषेक ने दी थी चेतावनी, कोहली ने दिल पर ले ली, आउट हुए हेड तो बीच मैदान पर दिखाया गुस्सा, वायरल हुआ VIDEO

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
Keralam Assembly Election 2026
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
Gujarat News in Hindi
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
Jammu-kashmir
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
West Bengal Election 2026
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
Gujrat
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
Ashok Kharat
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
Assembly Election 2026
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
PM Modi
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'
West Bengal Election 2026
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'
तेल संकट: क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग और कैसे बदल रही है भारत की एनर्जी स्ट्रैटजी?
PM Modi
तेल संकट: क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग और कैसे बदल रही है भारत की एनर्जी स्ट्रैटजी?