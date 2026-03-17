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Hindi Newsक्रिकेटVirat Kohli ने चुनी RCB की ऑलटाइम प्लेइंग 11, जिगरी यार समेत इन 4 विदेशी दिग्गजों को बताया पहली पसंद

Virat Kohli ने चुनी RCB की ऑलटाइम प्लेइंग 11, जिगरी यार समेत इन 4 विदेशी दिग्गजों को बताया पहली पसंद

Virat Kohli Picked all time RCB XI: आरसीबी फ्रेंचाइजी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें विराट कोहली ने अपनी ऑलटाइम आरसीबी 11 चुनी है. कोहली ने जिगरी यार एबी डिविलिर्य समेत कुल 4 विदेशी दिग्गजों को जगह दी है. इनमें क्रिस गेल, मिशेल स्टार्क और डेल स्टेन का नाम शामिल है. कोहली ने पहले मजबूत बल्लेबाजी, उसके बाद विदेशी खिलाड़ियों का संतुलन और आखिर में गेंदबाजी की ताकत और हर खिलाड़ी की भूमिका पर ध्यान दिया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:33 AM IST
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फोटो क्रेडिट (X/RCB)
फोटो क्रेडिट (X/RCB)

Virat Kohli Picked all time RCB XI: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरा खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस टीम ने 18 सालों में पहली बार 2025 में ट्रॉफी जीती थी. पहली ट्रॉफी के लिए उसे लंबा इंतजार करना पड़ा. टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी की ऑलटाइम 11 चुनी है, जिसमें उन्होंने अपने जिगरी यार समेत कुल 4 विदेशी दिग्गजों को जगह दी है. विराट कोहली द्वारा चुनी गई इस प्लेइंग 11 में एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं.

आईपीएल के इतिहास में आरसीबी ही एक ऐसी टीम रही है, जिसके पास तगड़े हिटर रहे हैं. हर सीजन इस टीम की बल्लेबाजी घातक दिखती थी. टीम की पहचान रनों का अंबार लगाने वाले बैटर्स की भरमार के रूप में की जाती रही है. टीम के सबसे बड़े आइकन विराट कोहली ने अपनी 'ऑल-टाइम' आरसीबी प्लेइंग 11 में बैटिंग, बॉलिंग और विदेशी खिलाड़ियों के संतुलन पर जोर दिया और उन 11 खिलाड़ियों के नाम चुने, जो किसी भी टीम को हराने का माद्दा रखते हैं.

आरसीबी की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी

कोहली ने ओपनिंग के लिए क्रिस गेल के साथ खुद को चुना. गेल ने 142 मैचों में 6 शतक और 31 फिफ्टी के दम पर 4965 रन बनाए हैं, जबकि कोहली ने 267 मैचों में 8 शतक और 63 फिफ्टी के दम पर कुल 8661 रन बनाए हैं. यह जोड़ी आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल जोड़ियों में से एक रही है. आरसीबी के लिए इस जोड़ी ने सालों तक रनों की बारिश की. जब यह जोड़ी मैदान पर उतरती थी तो विरोधी टीमों की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती थी.

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मिडिल ऑर्डर में दिग्गजों की भरमार

कोहली ने नंबर तीन पर तूफानी बैटर एबी डिविलियर्स को रखा है, जिन्होंने 184 मैचों में 5162 रन बनाए हैं. वह सालों तक आरसीबी की जान रहे और कई बार अकेले के दम पर मैच जिताए. मिडिल ऑर्डर में नंबर चार पर उन्होंने विकेटकीपर बैटर केएल राहुल को रखा, जिन्होंने आरसीबी के लिए इस पोजीशन पर बढ़िया प्रदर्शन किया है. नंबर 5 पर मौजूदा कप्तान रजत पाटीदार को जगह मिली है, जिनकी कप्तानी में टीम ने 2025 में खिताब जीता था, जबकि नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक को रखा है, जो फिनिशर के रोल में हैं.

गेंदबाजों में बड़े नामों की फौज

विराट कोहली ने स्पिन डिपार्टमेंट में दिग्गज अनिल कुंबले और युजवेंद्र चहल को रखा है, वहीं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में हर्षल पटेल, दिग्गज डेल स्टेन और मिशेल स्टार्क को जगह दी है. स्टेन और स्टार्क ने अपनी घातक गेंदबाजी से कई बल्लेबाजों का शिकार किया है, जबकि हर्षल 2 बार इस लीग में पर्पल कैप जीत चुके हैं. वह बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं. कोहली की इस 11 में एक तगड़े ऑलराउंडर की कमी दिख रही है. हालांकि उनकी यह टीम किसी भी विरोधी टीम को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है.

विराट कोहली की ऑल-टाइम RCB XI

विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, अनिल कुंबले, हर्षल पटेल, मिशेल स्टार्क, डेल स्टेन, युजवेंद्र चहल.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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