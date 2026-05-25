लीग स्टेज के हीरो, प्लेऑफ आते ही जीरो... विराट कोहली के इन आंकड़ों को देख खुश हो जाएगी गुजरात टाइटंस

IPL 2026 Playoffs: जब विराट कोहली आईपीएल 2026 में मंगलवार, 26 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालीफायर-1 खेलने उतरेंगे तो RCB के तमाम फैंस को उनके बल्ले से बड़े स्कोर की उम्मीद होगी. हालांकि, सच तो ये है कि लीग स्टेज में रनों की बरसात करने वाले 'किंग' कोहली प्लेऑफ में दम तोड़ देते हैं. आईपीएल के अहम मुकाबलों में विराट का रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक है. इन आंकड़ों के बारे में जानकर आरसीबी फैंस को झटका लगेगा, वहीं गुजरात टाइटंस की टीम को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी. 26 मई को धर्मशाला में RCB और GT के बीच क्वालीफायर-1 खेला जाएगा. दोनों टीमों की नजर इस मैच को जीतकर फाइनल का टिकट कटवाने पर होगी. हारने वाली टीम को वापसी करने का एक और मौका मिलेगा.

आईपीएल प्लेऑफ में दम तोड़ देते हैं कोहली

विराट कोहली आईपीएल इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं. 2008 से इस मेगा इवेंट का हिस्सा रहे कोहली IPL में सबसे ज्यादा रन और सबसे अधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं. आईपीएल में उनका रिकॉर्ड 'विराट' है, लेकिन प्लेऑफ में कहानी बदल जाती है. कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी से आईपीएल प्लेऑफ में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, लेकिन अब तक के आंकड़े बेहद खराब हैं.

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17 प्लेऑफ मैचों में आरसीबी के स्टार बल्लेबाज ने सिर्फ 396 रन बनाए हैं, इस दौरान उनका औसत 26.4 रहा है. उनके स्ट्राइक रेट पर भी सवालिया निशान लगे हैं, क्योंकि कोहली का स्ट्राइक रेट सिर्फ 121 है, जो उनके आईपीएल के आंकड़ों से काफी कम है. अधिकांश नॉकआउट मैचों में विराट कोहली ने सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी की है, फिर भी उनके नाम सिर्फ दो अर्धशतक हैं, जो उनके खराब आईपीएल प्लेऑफ आंकड़ों को दर्शाता है.

आईपीएल 2026 में बदलेगी किस्मत?

विराट कोहली जिस स्तर के बल्लेबाज हैं, उस हिसाब से ये रिकॉर्ड बेहद खराब है. आईपीएल 2026 में वो इस आंकड़े को बदलने के लिए बेताब होंगे. आरसीबी के स्टार ओपनर ने इस सीजन अभी तक 14 मैचों में 50.64 की औसत और 163.82 की स्ट्राइक रेट से 557 रन बनाए हैं. आईपीएल 2026 में आरसीबी और जीटी के बीच दो मुकाबले हुए हैं. पहले मैच में विराट कोहली ने 81 रनों की शानदार पारी खेली थी, जबकि दूसरे मैच में 28 रन बनाकर आउट हो गए थे.