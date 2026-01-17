Advertisement
trendingNow13077638
Hindi Newsक्रिकेटशतक, फिफ्टी या फ्लॉप? होल्कर स्टेडियम में कैसा है विराट का रिकॉर्ड, चूके तो नंबर-1 बनने के लिए महीनों करना होगा इंतजार

शतक, फिफ्टी या फ्लॉप? होल्कर स्टेडियम में कैसा है विराट का रिकॉर्ड, चूके तो नंबर-1 बनने के लिए महीनों करना होगा इंतजार

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले वनडे में विराट 93 के स्कोर पर आउट हुए तब से ही फैंस कोहली से शतक की उम्मीद लगाए बैठे हैं. लेकिन होल्कर स्टेडियम में उनके आंकड़े कुछ खास नजर नहीं आए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 17, 2026, 04:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli
Virat Kohli

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले वनडे में विराट 93 के स्कोर पर आउट हुए तब से ही फैंस कोहली से शतक की उम्मीद लगाए बैठे हैं. लेकिन होल्कर स्टेडियम में उनके आंकड़े कुछ खास नजर नहीं आए हैं. कोहली ने रिकी पोंटिंग और वीरेंद्र सहवाग के महारिकॉर्ड पर भी ग्रहण लगा रखा है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से उस रिकॉर्ड को तोड़ना उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा. 

1-1 की बराबरी पर सीरीज

न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को इस सीरीज में कांटे की टक्कर दी है. दोनों टीमें 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं. होल्कर स्टेडियम में विराट के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने इस मैदान पर अब तक 4 वनडे खेले हैं. इसमें 33 के औसत से सिर्फ 99 रन से निकले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक फिफ्टी भी नहीं निकली है. कोहली का सर्वाधिक स्कोर 36 रन रहा है. ऐसे में विराट रविवार को इस मैदान पर उतरेंगे तो अपने पुराने रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मौका चूके तो लंबा होगा इंतजार

इंदौर में रहने वाले फैंस भी चाहेंगे कि विराट एक यादगार पारी खेलें, क्योंकि इस मैच के बाद स्टेडियम में वह बतौर खिलाड़ी कब लौटेंगे. इस पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता. इसलिए विराट रविवार को अपने और अपने फैंस के लिए यादगार बनाना चाहेंगे. विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे.

ये भी पढे़ं.. टीम इंडिया से लंबे वक्त से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे, अब अचानक उठाया ये बड़ा कदम

सहवाग-पोंटिंग को पछाड़ने का मौका

विराट कोहली के पास रविवार को वीरेंद्र सहवाग और रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ने का मौका होगा. सहवाग, पोंटिंग और कोहली तीनों ने ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 6-6 शतक लगाए हैं. कोहली अगर तीसरे वनडे में शतक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वनडे में कीवी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। विराट पहले वनडे में यह मौका चूक गए थे. विराट कोहली के साथ ही पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के पास भी इंदौर में बड़ी पारी खेल अपने फैंस को रोमांचित करने का मौका होगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
Maruti Suzuki GIDC
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
Vande Bharat Sleeper Train
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
uddhav thackeray
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
maharashtra bmc
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
Rahul Mamakootathil
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
Mohan Bhagwat
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
Thackeray Brothers
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
Assam Student clashes
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे