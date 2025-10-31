कंगारुओं की कुटाई पर शाबाशी, जेमिमा के फैन हुए विराट, भारत के फाइनल में पहुंचने पर दिया ऐसा रिएक्शन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भारत को जीत दिलाने में जेमिमा रोड्रिग्स का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 134 गेंदों में 14 चौकों के साथ 127 रन की नाबाद पारी खेली. जिस जेमिमा रोड्रिग्स को कभी 2022 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल तक नहीं किया गया था, वही खिलाड़ी 2025 वर्ल्ड कप में 'नायिका' बनीं. भारत को 2025 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स मैदान पर अपने आंसू नहीं रोक सकीं.

कंगारुओं की कुटाई पर विराट ने दी शाबाशी

भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल (एक्स) पर एक पोस्ट शेयर किया है. विराट कोहली ने जेमिमा रोड्रिग्स की जमकर तारीफ की है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 2025 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी है. विराट कोहली ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी पर हमारी टीम की क्या ही शानदार जीत! लड़कियों ने बेहतरीन रनचेज किया और जेमिमा ने एक बड़े मैच में धमाकेदार प्रदर्शन किया. दृढ़ता, विश्वास और जुनून का सच्चा प्रदर्शन. शाबाश, टीम इंडिया!'

रात-रातभर रोती थीं जेमिमा

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जेमिमा ने बताया कि जब उन्हें वर्ल्ड कप 2022 में मौका नहीं दिया गया, तो वह रात-रातभर रोती थीं, लेकिन ब्रेक लेने के बाद वह फिर से मैदान पर उतरीं. आज इस खिलाड़ी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को मात देकर वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में जगह बनाई है, जहां 2 नवंबर को उसका सामना साउथ अफ्रीका से होगा.

सचिन ने जमकर की तारीफ

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जेमिमा की तारीफ में लिखा, 'जीवन की सबसे यादगार पारी. जेमिमा रोड्रिग्स का सहज क्रिकेट देखना शानदार था. वह टीम से अंदर-बाहर होती रहीं, लेकिन कभी हार नहीं मानी. लोकल लड़की डीवाई पाटिल स्टार हैं.' वहीं, मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लिखा, 'शाबाश जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर, आपने शानदार प्रदर्शन किया. श्री चरणी और दीप्ति शर्मा, आपने गेंदबाजी से मैच को जीवंत बनाए रखा. तिरंगा इसी तरह लहराते रहो!'

BCCI उपाध्यक्ष का भी आया रिएक्शन

पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने लिखा, 'भारतीय महिला टीम को शांत और संयमित तरीके से इस लक्ष्य का पीछा करते हुए देखना वाकई सुखद अनुभव था. जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. ऋचा घोष का कैमियो बेहद अहम था.' भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने लिखा, 'भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत और महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर बधाई. जेमिमा रोड्रिग्स का शानदार शतक और हरमनप्रीत कौर की शानदार नेतृत्व क्षमता और शानदार पारी. यह भारतीय क्रिकेट के लिए गौरव का क्षण है.'