लंदन में भी नहीं मिल रहा सुकून: विराट कोहली की तस्वीरें चोरी-छिपे हुईं लीक, RCB के साथी ने किया खुलासा

Virat Kohli Jordan Cox: भारत के सुपरस्टार विराट कोहली इन दिनों लंदन में हैं. कोहली चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे. वह आईपीएल के बाद से लंदन में ही है और वहां इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेल सकते हैं. कोहली हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अपने साथी जॉर्डन कॉक्स के नजर आए थे. इस दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इससे विराट काफी नाराज हुए हैं.
इंग्लैंड के बल्लेबाज कॉक्स ने खुलासा किया कि उनकी इस निजी मुलाकात के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान की जानकारी के बिना उनकी तस्वीरें ली गईं. 'द गार्जियन' से बात करते हुए कॉक्स ने पिछले महीने द ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू की पूर्व संध्या पर कोहली से एक लंदन कैफे में मिलने को याद किया. उनकी बातचीत क्रिकेट, घबराहट और 2011 में कोहली के अपने भारत डेब्यू के अनुभवों के इर्द-गिर्द घूमती रही. कॉक्स ने स्वीकार किया कि वह अपने करियर के सबसे बड़े मैच से पहले घबराहट की कमी को लेकर चिंतित थे, जिस पर कोहली ने उन्हें यह कहकर आश्वस्त किया कि यह उनकी (कोहली की) अपने पहले टेस्ट से पहले की मानसिक स्थिति से कहीं बेहतर है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इन साथियों के बीच यह एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन तस्वीरें ऑनलाइन सामने आने के बाद यह तुरंत सार्वजनिक हो गई. कॉक्स ने बताया, ''उनके लिए सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि लोग उनका पीछा कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता.'' उन्होंने आगे कहा कि सैकड़ों लोग पास से गुजरे लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, पर दो घंटे बाद कोहली ने उन्हें मैसेज किया, 'क्या तुमने ये सारी तस्वीरें देखीं?' जिसे देखकर कॉक्स खुद हैरान रह गए. कोहली बस एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह हमेशा संभव नहीं होता.
यह घटना कोहली के क्रिकेट से दूर जीवन की एक झलक पेश करती है. पिछले दो वर्षों में कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों के साथ लंदन में काफी समय बिताया है और वह केवल अंतरराष्ट्रीय मैचों, आईपीएल और व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के लिए ही भारत आते हैं. इस साल टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोहली ने काफी हद तक लो-प्रोफाइल बनाए रखा है. हालांकि, इंग्लैंड में उनकी मौजूदगी अब भी सबका ध्यान खींचती है.
37 वर्षीय कोहली अब अगले सप्ताह से शुरू होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में वापसी करने के लिए तैयार हैं. हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद कोहली मुंबई में कड़ी तैयारी कर रहे हैं. भारत बर्मिंघम, कार्डिफ और लॉर्ड्स में मैच खेलेगा, और यह सीरीज 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिए उनका एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर हुई चर्चा के बीच कॉक्स ने बताया कि आरसीबी के खिताब जीतने वाले आईपीएल अभियान के दौरान कोहली के साथ समय बिताने से उनकी सबसे बड़ी सीख कोहली की मेंटरशिप थी. कॉक्स ने कहा, ''आईपीएल के दौरान जो बात मुझे सबसे खास लगी, वह यह थी कि उन्होंने एक खिलाड़ी के रूप में मुझे कितना समय दिया.'' उनके अनुसार कोहली एक ऐसे महान खिलाड़ी हैं जो खुद से पहले दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जो कि खेल की दुनिया में बहुत दुर्लभ है.