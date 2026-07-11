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लंदन में भी नहीं मिल रहा सुकून: विराट कोहली की तस्वीरें चोरी-छिपे हुईं लीक, RCB के साथी ने किया खुलासा

Virat Kohli Jordan Cox: लंदन के एक कैफे में विराट कोहली और जॉर्डन कॉक्स की निजी मुलाकात की तस्वीरें लीक होने से प्राइवेसी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. आरसीबी के साथी खिलाड़ी ने कोहली की गुमनाम जिंदगी और मैदान पर वापसी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 11, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:07 PM IST
लंदन में भी नहीं मिल रहा सुकून: विराट कोहली की तस्वीरें चोरी-छिपे हुईं लीक, RCB के साथी ने किया खुलासा
Image Credit: विराट कोहली और जॉर्डन कॉक्स.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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