लंदन में भी नहीं मिल रहा सुकून: विराट कोहली की तस्वीरें चोरी-छिपे हुईं लीक, RCB के साथी ने किया खुलासा

इंग्लैंड के बल्लेबाज कॉक्स ने खुलासा किया कि उनकी इस निजी मुलाकात के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान की जानकारी के बिना उनकी तस्वीरें ली गईं. 'द गार्जियन' से बात करते हुए कॉक्स ने पिछले महीने द ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू की पूर्व संध्या पर कोहली से एक लंदन कैफे में मिलने को याद किया. उनकी बातचीत क्रिकेट, घबराहट और 2011 में कोहली के अपने भारत डेब्यू के अनुभवों के इर्द-गिर्द घूमती रही. कॉक्स ने स्वीकार किया कि वह अपने करियर के सबसे बड़े मैच से पहले घबराहट की कमी को लेकर चिंतित थे, जिस पर कोहली ने उन्हें यह कहकर आश्वस्त किया कि यह उनकी (कोहली की) अपने पहले टेस्ट से पहले की मानसिक स्थिति से कहीं बेहतर है.