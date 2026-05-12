कोहली के 'खास' ने जीता सलेक्टर्स का दिल! टेस्ट में नंबर 3 पर मचाएगा तबाही? IPL 2026 में पहली गेंद से उड़ा रहा छक्के

Indian Test Team Number 3: आईपीएल वो मंच है, जहां से ना सिर्फ नए खिलाड़ियों की किस्मत चमकती है, बल्कि टीम इंडिया से बाहर हो चुके खिलाड़ियों का कमबैक भी होता है. IPL 2026 में बल्ले से तबाही मचा रहे इस स्टार बल्लेबाज के लिए फिर से टीम इंडिया के दरवाजे खुलने की खबर है. IPL 2026 के रोमांच के बीच भारतीय टेस्ट टीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

टीम इंडिया को अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में 6 से 10 जून के बीच एकमात्र टेस्ट खेलना है. इस मुकाबले में सबसे ज्यादा चर्चा नंबर-3 स्पॉट को लेकर है, जहां एक स्टाइलिश युवा बल्लेबाज ने अपना दावा सबसे ज्यादा मजबूत किया है. उसने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने के बाद IPL 2026 में भी कमाल की बल्लेबाजी करके सलेक्टर्स और कोच गौतम गंभीर का दिल जीत लिया है.

(@ImTanujSingh) May 12, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

ये कोई और नहीं, बल्कि विराट कोहली की टीम RCB के लिए नंबर-3 पर धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल हैं, जिन्हें खराब फॉर्म के चलते बाहर हुए साई सुदर्शन की जगह टेस्ट में नंबर-3 पर मौका दिया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पडिक्कल नंबर-3 की जगह के लिए रेस में सबसे आगे चल रहे हैं.

IPL 2026 में पडिक्कल ने क्या किया?

बाएं हाथ के स्टार बैटर देवदत्त पडिक्कल इस समय IPL 2026 में RCB के for कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. वह पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपना रहे हैं और स्पिनर्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है. इस सीजन के 11 मैचों की 10 पारियों में पडिक्कल ने 3 अर्धशतकों की मदद से 328 रन बनाए हैं. उन्होंने 36.44 की औसत और 176.34 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. पडिक्कल को विराट कोहली का 'खास' माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आरसीबी में कोहली की कप्तानी में ही अपनी पहचान बनाई थी.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी दमदार आंकड़े

पडिक्कल की दावेदारी सिर्फ IPL के दम पर नहीं, बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर है. कर्नाटक के लिए खेलते हुए उन्होंने लाल गेंद से रनों का अंबार लगाया है. वो अब तक 54 मैचों में 42.67 की औसत से कुल 3627 रन बना चुके हैं. इन आंकड़ों के दम पर देवदत्त पडिक्कल ने यह साबित कर दिया है कि वह केवल व्हाइट बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं हैं. उनकी लंबी पारियां खेलने की क्षमता उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए नंबर-3 का सबसे मजबूत दावेदार बनाती है.

अफगानिस्तान के खिलाफ 'फुल स्ट्रेंथ' टीम!

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में टीम इंडिया की कमान युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के हाथों में होगी. ओपनिंग में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी नजर आ सकती है, जबकि मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत की वापसी टीम को मजबूती देगी. गेंदबाजी में आकिब नबी जैसे नए चेहरों को भी आजमाया जा सकता है.

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