धर्मशाला में आया रजत पाटीदार नाम का तूफान, रबाडा को ऐसा मारा कि हक्के-बक्के हो गए विराट कोहली, VIDEO वायरल

Rajat Patidar: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 में रजत पाटीदार ने 33 गेंदों पर 93 रनों की तूफानी पारी खेली. पाटीदार ने साउथ अफ्रीका के स्टार पेसर कगिसो रबाडा की पिटाई की तो डगआउट में बैठे विराट कोहली भी हक्के-बक्के हो गए. उनका रिएक्शन ये बयां करने के लिए काफी है कि रजत पाटीदार की ये पारी किसी करिश्मे से कम नहीं थी.
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Rajat Patidar 93 Runs: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में रजत पाटीदार नाम का तूफान आया, जिसने ऐसी तबाही मचाई कि गुजरात टाइटंस के सभी गेंदबाज रहम की भीख मांगते दिखे. आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 में RCB के कप्तान ने महज 33 गेंदों पर 93 रनों की करिश्माई पारी खेली. 9वें ओवर में बैटिंग करने आए रजत पाटीदार ने शुरुआती 13 गेंदों पर 21 रन बनाए और उसके बाद धागा खोलते हुए अगली 20 गेंदों पर 72 रन बना दिए. धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में उन्होंने 9 आसमानी छक्के जड़कर आरसीबी के तमाम फैंस का दिल खुश कर दिया. जब रजत पाटीदार ने साउथ अफ्रीका के स्टार पेसर कगिसो रबाडा की पिटाई की तो डगआउट में बैठे विराट कोहली भी हक्के-बक्के हो गए. उनका रिएक्शन ये बयां करने के लिए काफी है कि रजत पाटीदार की ये पारी किसी करिश्मे से कम नहीं थी.
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. 9वें ओवर में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल आउट हो गए. दबाव की स्थिति में पाटीदार ने थोड़ा वक्त लिया और फिर गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों का वक्त बिगाड़ दिया. इस दौरान उन्होंने कगिसो रबाडा के ओवर में दो शानदार छक्के जड़कर महफिल लूट लिए. उनके शॉट्स को देखकर विराट कोहली भी हैरान हो गए. उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
RCB की बैटिंग पारी के 17वें ओवर में रजत पाटीदार ने गुजरात टाइटंस के सबसे सफल गेंदबाज कगिसो रबाडा को आड़े हाथों लिया. उन्होंने पहले मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का लगाकर 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर अगली गेंद पर ऑफ साइड की तरफ सिक्स जड़कर सनसनी मचा दी. उनके इस शॉट को देखकर विराट कोहली के होश उड़ गए. उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बल्लेबाज कगिसो रबाडा को ऐसे कैसे मार सकता है.
— ` (@wristofkohli) May 26, 2026
रजत पाटीदार की तूफानी पारी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्कोरबोर्ड पर 254 रनों का पहाड़ खड़ा किया. इसके साथ ही आरसीबी ने आईपीएल के 19 सालों के रिकॉर्ड को तहस-नहस कर दिया. RCB के नाम आईपीएल के प्लेऑफ में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.
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