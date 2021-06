World Test Championship: टीम इंडिया के साथ हुई बेइमानी पर भड़के Virat Kohli! Virender Sehwag ने ऐसे किया रिएक्ट

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) का फाइनल का मुकाबला जारी है. मैच के दूसरे दिन मैदान पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या? जिसके बाद विराट काफी भड़क गए.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) फाइनल में खराब अंपायरिंग का एक बड़ा वाक्या सामने आया है. जिसका शिकार बने भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli). ये खराब अंपायरिंग पूरी भारतीय टीम पर भारी पड़ सकती थी.

दरअसल मैच के दौरान हुआ यूं कि भारत की पारी के एक ओवर में ट्रेंट बोल्ट की एक गेंद पर कोहली (Virat Kohli) ने शॉ़ट खेलने की कोशिश की, लेकिन लेग स्टंप से ये गेंद विकेटरकीपर के पास चली जाती है. इसके बाद बोल्ट कैच आउट की अपील करते हैं. लेकिन कीवी कप्तान केन विलियमसन डीआरएस (DRS) नहीं लेते हैं. लेकिन मैदानी अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ आपस में बात करने के बाद रिव्यू लेने का फैसला करते हैं.

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने इसे लेकर ट्वीट किया. सहवाग ने अपने ट्वीट में लिखा, 'अजीबोगरीब अंपायरिंग, अंपायर द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया और यह स्वतः ही समीक्षा बन गया'.

Funny umpiring there with Virat.

No decision given by the umpire and it automatically became a review.

Tuning in to the Women’s test match for the time being , hoping for Harman and Punam to save the Test match.

— Virender Sehwag (@virendersehwag) June 19, 2021