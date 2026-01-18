IND vs NZ: जीतकर भी हारे विराट.. इंदौर में फेल भारत का इंतकाम, गंभीर के जख्म पर न्यूजीलैंड ने ठोकी कील

IND vs NZ: साल 2025 का मजा न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर 3-0 से टीम इंडिया को व्हाइटवॉश से किरकिरा कर दिया था. अब 2026 की शुरुआत भी एक दाग से हुई है. इंदौर में टेस्ट की ऐतिहासिक हार का इंतकाम फेल साबित हुआ. भारत पर 41 रन की जीत के जीत के साथ न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर पहली वनडे सीरीज अपने नाम की है. हार के बाद एक बार फिर सवार गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठने वाला है जिनकी कोचिंग में टीम इंडिया को दागी हार का सामना करना पड़ा है. टेस्ट वाली हार के जख्म पर न्यूजीलैंड ने कील ठोककर सवाल खड़ा कर दिया है.

इंदौर में भारत की पहली वनडे हार

इंदौर में भारत को वनडे इतिहास में पहली बार हार का सामना करना पड़ा है. ये भी किसी दाग से कम नहीं है. आखिरी मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. शानदार शुरुआत के बाद डेरिल मिचेल एक बार फिर टीम इंडिया का खेल खराब करते नजर आए. मिचेल ने 137 रन की आतिशी पारी खेलकर भारत को बैकफुट पर ढकेला. उन्हें ग्लेन फिलिप्स का साथ मिला और फिलिप्स ने भी सेंचुरी जमाई. इस जोड़ी की बदौलत कीवी टीम ने बोर्ड पर 337 रन का पहाड़ खड़ा किया.

भारत की खराब शुरुआत

बॉलिंग में टीम इंडिया की तरफ से हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने 3-3 विकेट झटके. सिराज और कुलदीप के खाते 1-1 विकेट आया. बैटिंग में भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही क्योंकि दिग्गज रोहित शर्मा ने महज 11 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवाया. कप्तान गिल 23 के स्कोर पर आउट हो गए. इसके बाद विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा और न्यूजीलैंड की सांसें अटका दी थीं. कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 7 वनडे शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बने.

हर्षित-विराट ने जगाई थी उम्मीद

टीम इंडिया जीत से कोसों दूर नजर आ रही थी. लेकिन विराट कोहली और हर्षित राणा की पार्टनरशिप ने उम्मीद जगाई. हर्षित ने 43 गेंद में 4 छक्के और इतने ही चौके जमाकर 52 रन की आतिशी पारी खेली. लेकिन हर्षित के आउट होते ही टीम इंडिया मुश्किल में आई. विराट कोहली ने अपना विकेट 124 रन पर गंवा दिया. नितीश रेड्डी ने भी अर्धशतक ठोका, लेकिन अंत में जीत न्यूजीलैंड की हुई.