Advertisement
trendingNow13078804
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: जीतकर भी हारे विराट.. इंदौर में फेल भारत का इंतकाम, गंभीर के जख्म पर न्यूजीलैंड ने ठोकी कील

IND vs NZ: जीतकर भी हारे विराट.. इंदौर में फेल भारत का इंतकाम, गंभीर के जख्म पर न्यूजीलैंड ने ठोकी कील

IND vs NZ: साल 2025 का मजा न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर 3-0 से टीम इंडिया को व्हाइटवॉश से किरकिरा कर दिया था. अब 2026 की शुरुआत भी एक दाग से हुई है. इंदौर में टेस्ट की ऐतिहासिक हार का इंतकाम फेल साबित हुआ. भारत पर 41 रन की जीत के जीत के साथ न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर पहली वनडे सीरीज अपने नाम की है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli
Virat Kohli

IND vs NZ: साल 2025 का मजा न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर 3-0 से टीम इंडिया को व्हाइटवॉश से किरकिरा कर दिया था. अब 2026 की शुरुआत भी एक दाग से हुई है. इंदौर में टेस्ट की ऐतिहासिक हार का इंतकाम फेल साबित हुआ. भारत पर 41 रन की जीत के जीत के साथ न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर पहली वनडे सीरीज अपने नाम की है. हार के बाद एक बार फिर सवार गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठने वाला है जिनकी कोचिंग में टीम इंडिया को दागी हार का सामना करना पड़ा है. टेस्ट वाली हार के जख्म पर न्यूजीलैंड ने कील ठोककर सवाल खड़ा कर दिया है. 

इंदौर में भारत की पहली वनडे हार

इंदौर में भारत को वनडे इतिहास में पहली बार हार का सामना करना पड़ा है. ये भी किसी दाग से कम नहीं है. आखिरी मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. शानदार शुरुआत के बाद डेरिल मिचेल एक बार फिर टीम इंडिया का खेल खराब करते नजर आए. मिचेल ने 137 रन की आतिशी पारी खेलकर भारत को बैकफुट पर ढकेला. उन्हें ग्लेन फिलिप्स का साथ मिला और फिलिप्स ने भी सेंचुरी जमाई. इस जोड़ी की बदौलत कीवी टीम ने बोर्ड पर 337 रन का पहाड़ खड़ा किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत की खराब शुरुआत

बॉलिंग में टीम इंडिया की तरफ से हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने 3-3 विकेट झटके. सिराज और कुलदीप के खाते 1-1 विकेट आया. बैटिंग में भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही क्योंकि दिग्गज रोहित शर्मा ने महज 11 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवाया. कप्तान गिल 23 के स्कोर पर आउट हो गए. इसके बाद विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा और न्यूजीलैंड की सांसें अटका दी थीं. कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 7 वनडे शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बने.

ये भी पढ़ें.. इंदौर में विराट कोहली ने बल्ले से बरपाया कहर, जड़ दिया ODI का 54वां शतक

हर्षित-विराट ने जगाई थी उम्मीद

टीम इंडिया जीत से कोसों दूर नजर आ रही थी. लेकिन विराट कोहली और हर्षित राणा की पार्टनरशिप ने उम्मीद जगाई. हर्षित ने 43 गेंद में 4 छक्के और इतने ही चौके जमाकर 52 रन की आतिशी पारी खेली. लेकिन हर्षित के आउट होते ही टीम इंडिया मुश्किल में आई. विराट कोहली ने अपना विकेट 124 रन पर गंवा दिया. नितीश रेड्डी ने भी अर्धशतक ठोका, लेकिन अंत में जीत न्यूजीलैंड की हुई.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी और समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
weather update
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी और समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
cji dy chandrachud
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
defence minister rajnath singh
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा
Arvind Kejriwal
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा
सऊदी से बिगड़े रिश्तों के बीच भारत आ रहे UAE राष्ट्रपति, लेंगे पोत पर हमले का बदला
India UAE News in Hindi
सऊदी से बिगड़े रिश्तों के बीच भारत आ रहे UAE राष्ट्रपति, लेंगे पोत पर हमले का बदला
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
Assam
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
Mohan Bhagwat
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
Kerala Post Office closure
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
PM Modi
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार