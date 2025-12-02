विराट कोहली ने फिर लिया गंभीर से पंगा! यहां पर खेलने से किया इनकार? खतरे में पड़ सकता है ODI फ्यूचर

Virat Kohli-Gautam Gambhir: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में ऐतिहासिक शतक जड़ने वाले विराट कोहली को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर संग उनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं.
Virat Kohli-Gautam Gambhir Controversy: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में हुए पहले वनडे में शानदार शतक जड़ने वाले विराट कोहली को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर संग उनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली ने आगामी घरेलू 50 ओवर टूर्नामेंट में खेलने से इनकार कर दिया है.
बता दें कि कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि BCCI ने सभी सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने को कहा है और इसको लेकर बोर्ड काफी सख्त भी है. वहीं हेड कोच गौतम गंभीर भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में खेले, क्योंकि दोनों अब एक ही फॉर्मेट में एक्टिव हैं.
एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है कि विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को लेकर इच्छुक नहीं हैं. इसकी वजह से कोच गंभीर के साथ उनकी अनबन भी हो गई है. बीसीसीआई के एक करीबी सूत्र ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे, जबकि रोहित शर्मा ने अपनी उपलब्धता की पुष्टि की है.
अगर विराट कोहली आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेलते हैं तो उनका ODI फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है. उनके लिए दिक्कत ये भी है कि रोहित शर्मा ये टूर्नामेंट खेलने के लिए हामी भर चुके हैं. ऐसे में उनका ना खेलना अपने आप से सवाल खड़ा करता है. ऊपर से चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI ये शर्त रख चुके हैं कि सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेना ही होगा. देखना दिलचस्प होगा कि कोहली अपने ODI करियर को रिस्क में डालकर इतना बड़ा फैसला ले पाते हैं या नहीं.
साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में विराट कोहली ने 135 रनों की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने अपने ODI करियर का 52वां शतक जड़ा था. वहीं, उनके साथी रोहित शर्मा ने भी 57 रन बनाए और दोनों ने 136 रनों की पार्टनरशिप की थी. भारत ने रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया था. तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा. इस मैच में भी करोड़ों भारतीय फैंस की नजर RO-KO पर रहेगी.
