सचिन ने दोहरे शतक से दिया था जख्म.. कोहली ने आज उसी पर ठोकी कील, अफ्रीका को दिलाई 400 रन के दाग की याद

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे भारतीय फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिला और भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने बल्ले से हल्ला बोला. पिछले मैच के शतक का शोर थमा नहीं था कि विराट ने एक और शतकीय पारी खेली. उन्होंने अफ्रीका को 15 साल पुराने शर्मनाक रिकॉर्ड की याद दिला दी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 03, 2025, 07:59 PM IST
IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे भारतीय फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिला और भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने बल्ले से हल्ला बोला. पिछले मैच के शतक का शोर थमा नहीं था कि विराट ने एक और शतकीय पारी खेली. उन्होंने अफ्रीका को 15 साल पुराने शर्मनाक रिकॉर्ड की याद दिला दी. साल 2010 में सचिन तेंदुलकर साउथ अफ्रीका के दुश्मन बने थे और अफ्रीका पर 400 रन का दाग वनडे में लग गया था. 

ग्वालियर में सचिन ने मचाया था कोहराम

2010 में ग्वालियर में हुआ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ. एक तरफ साउथ अफ्रीका पर हाईएस्ट टोटल का दाग लगा था तो दूसरी तरफ सचिन ने दोहरा शतक जमाया था. उस दौर में यह वनडे का पहला दोहरा शतक था जिससे सचिन की ये पारी अमर हो गई. हालांकि, इसके बाद वनडे में दोहरे शतकों की झड़ी देखने को मिली. सचिन ने दोहरे शतक से जो जख्म 15 साल पहले दिया था उसी पर कोहली ने कील ठोककर दर्द दिया है. 

कोहली की बैक-टू-बैक सेंचुरी

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैक-टू-बैक सेंचुरी ठोक दहशत पैदा कर दी है. उन्होंने रांची में 135 रन की पारी खेली थी और रायपुर में आज 102 रन ठोके. दूसरे वनडे में कोहली के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 105 रन की पारी खेली. दोनों के बीच एक पहाड़नुमा पार्टनरशिप देखने को मिली. इन पारियों की बदौलत भारत ने बोर्ड पर 358 रन टांग दिए. हालांकि, साउथ अफ्रीका की टीम इतिहास के सबसे बड़े दाग से बच गई है. 

400 रन का धब्बा

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के हाईएस्ट टोटल की बात करें तो वनडे सीरीज का दूसरा वनडे नंबर-2 पर आ गया है. अफ्रीका के खिलाफ भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 348 रन ही है. लेकिन क्या आपको पता है साल 2010 में सचिन के दोहरे शतक की बदौलत भारत ने अफ्रीका पर 401 रन के टोटल का दाग लग गया था. ये रिकॉर्ड बाल-बाल बचा है. साउथ अफ्रीका ने भी इस पहाड़नुमा टोटल के जवाब में धांसू शुरुआत की है. 

