विराट कोहली को तोड़ना चाहिए टेस्ट क्रिकेट का संन्यास, खतरनाक फॉर्म देख दिग्गज ने उठा दी बड़ी मांग

Virat Kohli: विराट कोहली प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं. IPL 2026 के उद्घाटन मुकाबले में भी विराट कोहली ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का शानदार नजारा दिखाया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) पर बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई. विराट कोहली ने 38 गेंदों पर नाबाद 69 रन की पारी खेली. विराट कोहली की इस पारी को देखने के बाद भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू ने उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में लौटने की सलाह दी है. अंबाती रायडू ने विराट कोहली को टेस्ट फॉर्मेट का कप्तान बनाए जाने की वकालत भी की है.

विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से वापस लेना चाहिए संन्यास

ईएसपीएनक्रिकइंफो पर अंबाती रायडू ने कहा, 'मुझे लगता है कि आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी आना बाकी है. हमने अब तक जो देखा है, वह तो बस एक ट्रेलर है. फिटनेस को लेकर उन्हें कभी कोई समस्या नहीं रही है. मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपनी शारीरिक फिटनेस को लेकर कभी कोई परेशानी होगी, जैसे कि गेंद को खेलने में देर होना या मैदान पर उनकी रफ्तार का कम होना. एकमात्र चीज जो उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है, वह है उनकी मानसिक स्थिति. मुझे नहीं लगता कि उनका करियर अभी खत्म होने के करीब भी है. वह 5-6 और खेल सकते हैं.'

खतरनाक फॉर्म देख दिग्गज ने उठा दी बड़ी मांग

अंबाती रायडू ने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में वापसी करनी चाहिए. उम्मीद है कि वे कप्तान के तौर पर वापसी करेंगे. मेरी नजर में, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में वे अब तक के सबसे बेहतरीन टेस्ट कप्तान रहे हैं. कप्तानी की भूमिका एक बार फिर कोहली के अंदर के टेस्ट खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी. वह जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए उन्हें जरूर वापसी करनी चाहिए. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा नुकसान होगा.'

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विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 85 शतक

विराट कोहली ने साल 2025 में इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. कोहली के अचानक लिए गए इस फैसले ने दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया था. कोहली 123 टेस्ट की 210 पारियों में 30 शतक की बदौलत 9,230 रन बना चुके हैं. विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 85 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में विराट कोहली अभी तक 54 शतक जड़ चुके हैं. विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक और टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक जमाए थे. विराट कोहली मौजूदा समय में दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जो सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से विराट कोहली 16 शतक दूर हैं.