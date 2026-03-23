'कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं..' कोहली पिछली जीत को याद करके हुए भावुक, यूं बताई पूरी इनसाइड स्टोरी

भारत के दिग्गज विराट कोहली की थकी आंखों को सुकून साल 2025 में मिला. आरसीबी ने खिताबी जीत के लिए 18 साल का सूखा खत्म किया और कोहली मैच खत्म होने से पहले ही भावुक हो गए थे. अब आईपीएल 2026 से पहले विराट कोहली ने पिछली जीत को याद करते हुए एक भावुक बयान दिया. उन्होंने शुरू से आखिर तक पूरी इनसाइड स्टोरी बयां की. विराट कोहली ने बताया कि ये कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं था.

क्या बोले विराट?

विराट कोहली ने आरसीबी के इंटरव्यू में कहा, '18 साल का पूरा सफर मेरी आंखों के सामने घूम गया. RCB में हम सभी के लिए यह एक बहुत ही खास रात थी. मैं पहले दिन से ही यहां हूं और साथ में रमेश माने (टीम के मालिश करने वाले और देखभाल करने वाले). हम शायद RCB ग्रुप के सबसे पुराने सदस्य हैं. जब हम फाइनल में पहुंचे तो मुझे एक शांत और आत्मविश्वास से भरा एहसास हुआ. लेकिन आप यह भी समझते हैं कि यह कोई आसान काम नहीं होने वाला है.'

जब ट्रॉफी से चूकी थी RCB

विराट ने आगे कहा, 'पहले कई बार जीत के करीब पहुंचकर भी चूक जाने और अतीत के उन पलों को देखते हुए, जब हम फाइनल में तो पहुंचे लेकिन जीत नहीं पाए. मुझे लगता है कि इसने हमें अपने संयम को बनाए रखने के लिए और ज्यादा प्रेरणा दी. यह लीग अब और भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो गई है, इसलिए फ़ाइनल तक पहुंचने के लिए हमने निश्चित रूप से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली होगी. यह कोई तुक्का नहीं है. यह कोई इत्तेफ़ाक नहीं है. हमने कुछ बहुत अच्छी टीमों को हराया है और हम एक बेहतरीन टीम हैं. जिसने आज के इस दिन यहां होने का हक कमाया है.'

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मैं कभी नहीं भूलूंगा- विराट कोहली

विराट कोहली ने उन पलों को याद करते हुए कहा, 'कुल मिलाकर, यह हम सभी के लिए एक शानदार रात थी. सच कहूं तो, मेरे लिए यह सब कुछ बहुत ही अवास्तविक था, जब अंत में जीते तो यकीन ही नहीं हो रहा था. आंखों के सामने बहुत सी चीजें गायब हो गईं. 18 सालों का पूरा सफर, सारे उतार-चढ़ाव, सारे अच्छे पल, बुरे पल. ऐसा लग रहा था जैसे उन सबका निचोड़ आपके सामने आ रहा है और अगले दस मिनट में वही होने वाला है. इसे शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है. यह तो अनुभव करने वाली चीज है और उस अनुभव को मैं कभी नहीं भूलंगा.'