ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मैदान में उतरेंगे रोहित-कोहली! लेटेस्ट रिपोर्ट से फैंस में दौड़ी खुशी की लहर

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और आईपीएल 2025 के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेले हैं. ये दोनों दिग्गज अक्टूबर में होने वाले भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज खेलने उतरेंगे. अब एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें RO-KO के फैंस में खुशी की लहर दौड़ा दी है. रिपोर्ट यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मैदान में उतर सकते हैं. वह इसी महीने टीम इंडिया की जर्सी में नजर आ सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले खेलेंगे रोहित-कोहली!

दरअसल, सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली और भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ आगामी तीन 50 ओवर फॉर्मेट मैचों के लिए इंडिया ए टीम में चुने जाने की संभावना है. इंडिया ए टीम को 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन अनौपचारिक वनडे मैच खेलने हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'कोहली और रोहित को इन तीन 50 ओवर के मैचों के लिए चुना जा सकता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

इस महीने भारत आ सकते हैं कोहली

ऐसी खबरें हैं कि कोहली इस महीने भारत आ सकते हैं और बेंगलुरु में फिटनेस टेस्ट के दौर से गुजर सकते हैं. बता दें कि रोहित और कोहली दोनों ने आईपीएल 2025 सीजन के तुरंत बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर फैंस को झटका दे दिया था. तब से दोनों में से किसी ने भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. कोहली फिलहाल लंदन में फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं. कोहली और रोहित अगर इंडिया ए में शामिल होते हैं तो न सिर्फ टीम मजबूत होगी, बल्कि भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले दोनों के लिए यह मैच प्रैक्टिस जैसा काम करेगा.

दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था अपना पिछला मैच

कोहली और रोहित ने भारत के लिए अपना पिछला मैच आखिरी बार 9 मार्च 2025 को खेला था. यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच थ, जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया. रोहित ने 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 83 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने. दूसरी ओर कोहली ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 98 गेंदों पर 84 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. कोहली ने इससे पहले 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई थी. इन दोनों ही मैचों में कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे खेलेंगे रोहित-विराट

भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने तीन मैचों की वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी. 50 ओवर के मुकाबले क्रमशः 19, 23 और 25 अक्टूबर को पर्थ, एडिलेड और सिडनी में खेले जाएंगे, जिसमें रोहित और विराट भी खेलते नजर आएंगे. वहीं, 5 टी20 मैच क्रमशः 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 6 नवंबर और 8 नवंबर को कैनबरा, मेलबर्न, होबार्ट, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में खेले जाएंगे. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 वनडे मैचों में 2407 रन बनाए हैं, जबकि कोहली ने 50 में 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ अब तक खेले 50 मैचों में 2451 रन बनाए हैं.