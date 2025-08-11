खतरे में विराट-रोहित का वनडे करियर? अचानक सपोर्ट में उतरे 'दादा', रिएक्शन से मचाई सनसनी
Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:39 AM IST
Virat Kohli Rohit Sharma ODI Career: भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर एक ऐसी चर्चा चल रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है. ऐसी खबरें सामने आईं कि दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं. रोहित और कोहली ने पिछले साल वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट के सबसे छोटो फॉर्मेट को अलविदा कहा था. मई 2025 में दोनों दिग्गज ने टेस्ट से संन्यास लेकर सनसनी मचा दी थी. अब उनके वनडे करियर पर भी ग्रहण लग गया है.

गांगुली का बड़ा बयान

कोहली और रोहित को लेकर आ रही खबरों के बीच भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि दोनों अक्टूबर-नवंबर में भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं. एक कार्यक्रम में बोलते हुए गांगुली ने कहा कि उन्हें इस तरह के किसी भी फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जोर देकर कहा कि केवल प्रदर्शन ही यह तय करना चाहिए कि वे कब तक खेलेंगे.

गांगुली ने क्या कहा?

गांगुली ने कहा, ''मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता. यह कहना मुश्किल है. जो भी अच्छा करेगा वह खेलेगा. अगर वे अच्छा करते हैं, तो उन्हें जारी रखना चाहिए. कोहली का वनडे रिकॉर्ड शानदार है, रोहित शर्मा का भी. दोनों सफेद गेंद की क्रिकेट में जबरदस्त हैं.'' 

ये भी पढ़ें: ईशान किशन-शार्दुल ठाकुर से होगी शुभमन गिल की टक्कर, इस टूर्नामेंट के लिए 5 टीमें पक्की, देखें सारे स्क्वॉड

5 महीने से टीम इंडिया के लिए नहीं खेले

रोहित और कोहली पिछली बार फरवरी-मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए खेले थे. उसके बाद से दोनों भारत के लिए किसी भी मैच में नहीं खेले हैं. रोहितहाल ही में ओवल में भारत-इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट के तीसरे दिन स्टेडियम में नजर आए थे.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: सैमसन, राहुल और ईशान किशन...ऑक्शन से पहले 'शॉक' देंगे ये 5 दिग्गज! बदल सकते हैं टीम

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा

टीम इंडिया अक्टूबर में वनडे और टी20 की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. 19, 23 और 25 अक्टूबर को तीन वनडे मैच पर्थ, एडिलेड और सिडनी में होंगे. ऑस्ट्रेलिया सीरीज को कुछ लोग दिग्गजों के संभावित फेरयवेल के रूप में देख रहे हैं. कोहली वनडे में सर्वकालिक शीर्ष रन स्कोररों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, जबकि रोहित के पास इस प्रारूप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है.

