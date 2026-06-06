IND vs AFG: वनडे सीरीज से बाहर कोहली... IPL के फ्लॉप बल्लेबाज की चमकी किस्मत, रोहित-हार्दिक पर सस्पेंस

IND vs AFG Team India Squad: भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. एक तरफ टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही है, तो दूसरी तरफ वनडे स्क्वॉड में उथल-पुथल देखने को मिली. विराट कोहली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनके स्थान पर IPL 2026 में फ्लॉप बैटर को मौका मिला है. वहीं, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर भी अपडेट दे दिया गया है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम में बदलाव पर डिटेल में बात की.
विराट कोहली को वनडे सीरीज के दौरान एक्शन में देखने के लिए फैंस बेताब थे, लेकिन आईपीएल 2026 फाइनल में लगी चोट के चलते उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा है. विराट कोहली को हैमिस्ट्रिंग की समस्या है. उनके घुटने के पीछे की मांसपेशियों में खिंचाव है, जिसके चलते उन्हें मेडिकल टीम ने दो हफ्तों के रेस्ट की सलाह दी है. इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के ऐलान के दौरान अजीत अगरकर ने विराट कोहली को लेकर अपडेट दिया.
विराट कोहली के स्थान पर यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है. आईपीएल 2026 में जायसवाल की फॉर्म पर सवाल उठे, क्योंकि उन्होंने 16 मैच में महज 3 फिफ्टी ठोकी. हालांकि, ये जायसवाल के लिए गोल्डन चांस होगा. उन्होंने अभी तक 4 ही वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 1 शतक की बदौलत 171 रन दर्ज हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट की पहली पारी में भी जायसवाल का बल्ला नहीं चला.
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आईपीएल फाइनल में चोट लगने के बाद से एक सप्ताह से भी कम समय बीता है. अभी समय-सीमा का पता नहीं है. ऐसा लगता है कि वे इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैचों के लिए फिट हो सकते हैं. उनकी फिटनेस को लेकर फिजियो से कोई समय-सीमा नहीं मिली है." उन्होंने बताया कि वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का खेलना उनकी फिटनेस टेस्ट पर निर्भर करेगा.
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वनडे सीरीज से पहले दोनों को फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. हार्दिक 2 जून से बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिहैब से गुजर रहे हैं. पीठ की चोट के कारण वे आईपीएल 2026 के कुछ मैचों से बाहर भी रहे थे. रोहित शर्मा अगले दो-तीन दिनों में फिटनेस क्लीयरेंस के लिए सीओई में रिपोर्ट करेंगे. हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण रोहित को भी आईपीएल 2026 में कुछ मैचों से बाहर रहना पड़ा था.