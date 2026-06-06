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IND vs AFG: वनडे सीरीज से बाहर कोहली... IPL के फ्लॉप बल्लेबाज की चमकी किस्मत, रोहित-हार्दिक पर सस्पेंस

IND vs AFG Team India Squad: भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. एक तरफ टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही है, तो दूसरी तरफ वनडे स्क्वॉड में उथल-पुथल देखने को मिली. विराट कोहली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनके स्थान पर IPL 2026 में फ्लॉप बैटर को मौका मिला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 06, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:05 PM IST
IND vs AFG: वनडे सीरीज से बाहर कोहली... IPL के फ्लॉप बल्लेबाज की चमकी किस्मत, रोहित-हार्दिक पर सस्पेंस
Image Credit: Virat Kohli

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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