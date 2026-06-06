IND vs AFG: वनडे सीरीज से बाहर कोहली... IPL के फ्लॉप बल्लेबाज की चमकी किस्मत, रोहित-हार्दिक पर सस्पेंस

IND vs AFG Team India Squad: भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. एक तरफ टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही है, तो दूसरी तरफ वनडे स्क्वॉड में उथल-पुथल देखने को मिली. विराट कोहली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनके स्थान पर IPL 2026 में फ्लॉप बैटर को मौका मिला है. वहीं, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर भी अपडेट दे दिया गया है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम में बदलाव पर डिटेल में बात की.