विराट कोहली सहित इन दिग्गजों ने 26/11 हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: 26 नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया था. आज उस घटना को पूरे 12 साल हो गए हैं. इस हमले को करीब 10 आतंकियों ने अंजाम दिया था जिसमें करीब 166 लोगों की मौत हुई थी जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे. मुंबई पर हमला करने वाले 10 आतंकियों में से एक अजमल कसाब था जिसे जिंदा पकड़ा गया था और 21 नवंबर 2011 में उसे पुणे के यरवदा जेल में फांसी दी गई थी.

देश में आई इस विपत्ति को टालने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले पुलिसकर्मी और जवानों को विराट कोहली (Virat Kohli) ने श्रद्धांजलि दी है.

विराट (Virat Kohli) ने 26/11 हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत को सलाम किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘26/11 के हमले में जान गंवाने वाले मासूम लोग और कई लोगों की जिंदगी बचाने वाले उन बहादुर जवानों को याद करने का समय है. आप सब हमेशा हमें याद रहेंगे और हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे’.

Remembering the innocent lives we lost and our bravehearts who saved many during the 26/11 attacks. You will always be remembered and will forever be in our hearts. — Virat Kohli (@imVkohli) November 26, 2020

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘जख्म जरूर भर गए हो, लेकिन निशान अभी बाकी है. जो जाने गई और जो बलिदान दिए गए. ये हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि मनुष्य की आत्मा की शक्ति से ऐसी विपत्ति पर काबू पाया सकता है.

आज के दिन शहीद हुए हमारे सभी जवानों को याद करते हुए.

The wounds may have healed, but the scars remain. Of the lives lost and the sacrifices made. These shall always be a reminder of the strength of human spirit to overcome any act of adversity.

Remembering all our martyrs on this day.#MumbaiTerrorAttack — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 26, 2020

इतना ही नहीं पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने भी उन शहीदों को नमन किया. सहवाग ने शहीद तुकाराम ओम्बले की फोटो अपनी पोस्ट के साथ शेयर करते हुए लिखा- इस दुखद दिन को 12 साल हो गए. ये हमारे देश के महान बेटों में से एक हैं-शहीद तुकाराम ओम्बले. इस दिन जो साहस, बुद्धि तत्परता और निस्सवार्थता उन्होंने दिखाई थी उसके सामने शब्द, अवॉर्ड, न्याय सब छोटे हैं. बहुत गर्व है ऐसे इंसान पर’.