Ajinkya Rahane की लचर बल्लेबाजी पर उठ रहे सवाल, Virat Kohli ने मैच के बाद दिया ऐसा रिएक्शन

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) को चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुए पहले टेस्ट में 227 रन से हार झेलनी पड़ी. इस मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बुरी तरह निराश किया, जिसके बाद लोग लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं. इसी बीच टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की खराब बल्लेबाजी पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने रहाणे का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें रहाणे की काबिलियत पर पूरा भरोसा है.

विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा कि रहाणे (Ajinkya Rahane) टेस्ट टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों में से एक हैं और आप उनके बारे में मुझसे कुछ उगलवा नहीं सकते. मैच के बाद कोहली ने कहा, 'अगर आप कुछ उगलवाना चाहते हैं तो वह नहीं हो सकेगा क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं. मैं भी बोल्ड हो गया था. रहाणे और पुजारा हमारे सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट बल्लेबाज हैं और उनकी काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है.'

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कॉमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने भी रहाणे की खराब बल्लेबाजी पर सवाल खड़े करें हैं. मांजरेकर ने अपने एक ट्वीट में कहा, मेरा मसला बल्लेबाज रहाणे से है. मेलबर्न (Melbourne) में शतक के बाद उन्होंने 27*, 22, 4, 37, 24, 1 और 0 रन बनाए. शतक के बाद उम्दा खिलाड़ी लय कायम रखते और खराब फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों का दबाव कम करते हैं.'

My issue with Rahane the captain is Rahane the batsman.

After that 100 in Melbourne his scores are - 27*, 22, 4, 37, 24, 1 & 0. After a 100, class players carry their form & carry the burden of players out of form. #INDvENG

