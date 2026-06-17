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लंदन के रेस्टोरेंट में गुप्त मुलाकात! टेस्ट डेब्यू से ठीक पहले विराट कोहली से क्यों मिलने पहुंचा ये अंग्रेज खिलाड़ी?

England vs New Zealand: विराट कोहली ने लंदन के एक रेस्टोरेंट में अपने आरसीबी (RCB) साथी जॉर्डन कॉक्स से मुलाकात की. कॉक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवल में अपना टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं. उससे पहले उन्होंने विराट से 'गुरुमंत्र' लिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 17, 2026, 04:13 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:13 AM IST
लंदन के रेस्टोरेंट में गुप्त मुलाकात! टेस्ट डेब्यू से ठीक पहले विराट कोहली से क्यों मिलने पहुंचा ये अंग्रेज खिलाड़ी?
Image Credit: विराट कोहली और जॉर्डन कॉक्स.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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