England vs New Zealand: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं. वह इन दिनों इंग्लैंड में हैं और वहां उन्हें इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉर्डन कॉक्स के साथ देखा गया है. कॉक्स बहुप्रतीक्षित टेस्ट डेब्यू से पहले एक रेस्टोरेंट में विराट से मिलने गए थे. यह मुलाकात कॉक्स द्वारा ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के लिए अपनी पहली टेस्ट कैप प्राप्त करने से ठीक एक दिन पहले हुई. इसकी तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी है.
विराट कोहली और जॉर्डन कॉक्स ने इस साल की शुरुआत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के आईपीएल-विजेता अभियान के दौरान ड्रेसिंग रूम साझा किया था. ऐसा लग रहा है कि इस जोड़ी ने टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी एक करीबी रिश्ता बनाए रखा है. प्रशंसकों को इस युवा खिलाड़ी के साथ कोहली को समय बिताते देख बहुत खुशी हुई है.
कोहली और कॉक्स के बीच बातचीत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन प्रशंसकों का अनुमान है कि कोहली ने 24 वर्षीय कॉक्स को उनके विशेष दिन से पहले प्रोत्साहन के कुछ शब्द और अनुभव साझा किए होंगे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को पूर्व भारतीय कप्तान से बेहतर कम ही खिलाड़ी समझते हैं, जिससे यह बातचीत और भी सार्थक हो जाती है. कोहली को अक्सर उभरती प्रतिभाओं के साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए सराहा जाता है.
Virat Kohli enjoying some time with Jordan Cox in London
Jordan Cox is making his Test debut tomorrow. Maybe Virat is sharing some valuable advice and experiences with the youngster ahead of a special day in his career.
A lovely gesture from King Kohli.
Wishing you all the… pic.twitter.com/AjzAI7VojQ
— (@varunx18) June 16, 2026
कॉक्स को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है, जो उनके करियर का एक बड़ा मील का पत्थर है. एसेक्स के इस स्टार खिलाड़ी को 2024 के अंत में अंगूठे की चोट के कारण डेब्यू का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन अब उन्हें अंततः यह अवसर मिल रहा है. उन्होंने हाल ही में काउंटी चैंपियनशिप में दोहरा शतक लगाकर टीम में अपनी जगह पक्की की है.
इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में मिली जीत के बाद टीम में कई बदलाव किए हैं, जिसमें जॉर्डन कॉक्स और तेज गेंदबाज सोनी बेकर अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे. कप्तान बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को पहले टेस्ट के बाद अनुशासन कारणों से टीम से बाहर कर दिया गया है. इसके अलावा ओली रॉबिन्सन घुटने की चोट के कारण बाहर हैं.
कोहली ने हाल के वर्षों में लंदन को अपना मुख्य आधार बना लिया है और वे अपने परिवार के साथ वहां काफी समय बिताते हैं. हालांकि, वे क्रिकेट प्रतिबद्धताओं और विज्ञापनों के लिए भारत की यात्रा करते रहते हैं. टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोहली की हर सार्वजनिक उपस्थिति प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह पैदा करती है.