गेल और पोलार्ड के इस बड़े क्लब में होगी विराट की एंट्री, क्रिकेट इतिहास में अमर हो जाएगा नाम

विराट कोहली टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने की दहलीज पर हैं. विराट कोहली आज वेस्टइंडीज के दो महान क्रिकेटर क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड के महान क्लब में एंट्री कर सकते हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को आज शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में IPL 2026 का महामुकाबला खेलना है. इस मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाज विराट कोहली एक ऐसा महारिकॉर्ड बना सकते हैं, जिससे वह आज क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड के महान क्लब में एंट्री कर लेंगे.

14000 रन बनाकर इतिहास रच देंगे विराट कोहली

विराट कोहली अगर आज मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ IPL मैच में 78 रन बना लेते हैं, तो वह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. भारत का कोई भी बल्लेबाज आज तक ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाया है. अगर विराट कोहली ऐसा करते हैं, तो वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे.

दिग्गजों की लिस्ट में शामिल होंगे विराट कोहली

विराट कोहली ने अभी तक 424 टी20 मैचों में 42.06 की औसत से 13,922 रन बनाए हैं. 78 रन बनाते ही विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले भारत के पहले और दुनिया के छठे बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि ओवरऑल टी20 क्रिकेट में अभी तक क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स, डेविड वॉर्नर और जोस बटलर ने ही 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है.

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टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 14,562 रन

2. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 735 मैचों में 14,482 रन

3. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 528 मैचों में 14,449 रन

4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 439 मैचों में 14,284 रन

5. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 504 मैचों में 14,193 रन

6. विराट कोहली (भारत) - 424 मैचों में 13,922 रन

विराट कोहली अभी तक IPL 2026 में 379 रन बना चुके

विराट कोहली अभी तक IPL 2026 के 10 मैचों में 47.38 की औसत से 379 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने IPL खिताब का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम 10 मैचों में 6 जीत और 4 हार के साथ 12 अंक लेकर चौथे नंबर पर काबिज है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नेट रनरेट +1.234 है.