IPL 2026 के जरिए नया इतिहास लिखेंगे विराट कोहली, निशाने पर ये 3 महारिकॉर्ड, बनेंगे ऐसा करने वाले इकलौते बैटर

IPL 2026 Virat Kohli Milestones: आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. 19वें सीजन में जिस खिलाड़ी पर हर किसी की नजर रहने वाली है, वो कोई और नहीं विराट कोहली हैं. इस लीग के सबसे सफल बैटर विराट 19वें सीजन में भी जलवा दिखाने के लिए मैदान पर उतरेंगे. उनका पूरा फोकस आरसीबी को लगातार दूसरा खिताब दिलाना होगा. इसके साथ ही कोहली इतिहास रच सकते हैं. वो 19वें सीजन के जरिए आईपीएल के उस शिखर पर पहुंचने के करीब हैं, जहां आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं पहुंच सका है. कोहली आईपीएल 2026 में तीन दमदार रिकॉर्ड बना सकते हैं, ये वही कीर्तिमान हैं, जो 'किंग कोहली' को टी20 क्रिकेट और आईपीएल में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देंगे.

आईपीएल में विराट कोहली ने अब तक क्या किया?

विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे सफल बैटर हैं. वह 2008 से लेकर अब तक एक ही टीम RCB के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने इस लीग में 267 मैच खेलकर 8661 रन बनाए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 8 शतक और 63 फिफ्टी शामिल हैं. कोहली के बल्ले से 357 छक्के और 771 चौके भी निकले हैं.

1. आईपीएल में 9000 रनों का जादुई आंकड़ा

विराट कोहली आईपीएल 2026 में रनों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. कोहली अब तक 8661 रन बना चुके हैं. अगर उन्होंने 19वें सीजन में 339 रन बना लिए तो वह इस लीग के इतिहास में 9000 रनों का आंकड़ा छूने वाले पहले और इकलौते बैटर बन जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

2. 14,000 टी20 रन पूरे करने के करीब

कोहली अपने टी20 करियर में कुल 14,000 रन बनाने की दहलीज पर हैं. वह अब तक 414 मैचों में 41.92 की औसत से कुल 13,543 रन बना चुके हैं, जिनमें 9 शतक और 105 फिफ्टी दर्ज हैं. अब अगर वह 19वें सीजन में 457 रन और बना लेते हैं तो 14,000 टी20 रन पूरे कर लेंगे.

3. आरसीबी के लिए 275 मैच पूरे कर सकते हैं विराट

विराट RCB के लिए 275+ मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. उन्होंने 2008 से लेकर इस टीम के लिए अब तक 267 मैच खेले हैं. इस सीजन वह यह खास उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. वह इस लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 3 पर हैं. उनसे आगे एमएस धोनी (278) और रोहित शर्मा (272) हैं.

ये भी पढ़ें: 4965 रन...357 छक्के और 6 शतक...लेकिन कभी IPL ट्रॉफी नहीं जीत सका ये धुरंधर