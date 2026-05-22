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Hindi Newsक्रिकेटविराट कोहली ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 क्रिकेट में रच दिया इतिहास, भारत के करोड़ों फैंस को दिया खास तोहफा

विराट कोहली ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 क्रिकेट में रच दिया इतिहास, भारत के करोड़ों फैंस को दिया खास तोहफा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार ओपनर विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शुक्रवार को IPL 2026 के मैच के दौरान 136.36 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में 2 चौकों के साथ 15 रन की पारी खेली. विराट कोहली ने अपनी इस पारी के साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 211वीं 50+ पार्टनरशिप के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. विराट कोहली ने इसी के साथ ही एलेक्स हेल्स को पीछे छोड़ दिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 22, 2026, 11:26 PM IST
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विराट कोहली ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 क्रिकेट में रच दिया इतिहास, भारत के करोड़ों फैंस को दिया खास तोहफा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार ओपनर विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शुक्रवार को IPL 2026 के मैच के दौरान 136.36 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में 2 चौकों के साथ 15 रन की पारी खेली. विराट कोहली ने अपनी इस पारी के साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 211वीं 50+ पार्टनरशिप के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. विराट कोहली ने इसी के साथ ही एलेक्स हेल्स को पीछे छोड़ दिया है.

विराट कोहली ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ पार्टनरशिप में शामिल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शुक्रवार को IPL 2026 के मैच के दौरान वेंकटेश अय्यर के साथ 60 रन की पार्टनरशिप की. विराट कोहली ने इसी के साथ ही T20 क्रिकेट में अपनी 211वीं 50+ पार्टनरशिप पूरी की. विराट कोहली ने इसी के साथ ही इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स के 210 फिफ्टी+ पार्टनरशिप के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर 200 फिफ्टी+ पार्टनरशिप में शामिल रहे हैं.

 

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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