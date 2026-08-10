ना चेहरे की झलक ना VIDEO, फिर भी वायरल हो गया कोहली-अनुष्का का ये 'पैर वाला प्यार', फिदा हुए फैंस

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की जोड़ी एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. विरुष्का के नाम से मशहूर कोहली-अनुष्का अपनी जिंदगी को काफी हद तक लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी उनकी कोई तस्वीर या वीडियो सामने आता है, वह देखते ही देखते वायरल हो जाता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अनुष्का के साथ एक बेहद साधारण लेकिन खास पल की झलक साझा की, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.