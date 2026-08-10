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ना चेहरे की झलक ना VIDEO, फिर भी वायरल हो गया कोहली-अनुष्का का ये 'पैर वाला प्यार', फिदा हुए फैंस

Virat Kohli-Anushka Sharma: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए करोड़ों फैंस बेताब रहते हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने चेहरे की झलक तो नहीं दिखाई, लेकिन पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ खूबसूरत मोमेंट शेयर किया, जिसपर फैंस प्यार बरसा रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 10, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:36 AM IST
ना चेहरे की झलक ना VIDEO, फिर भी वायरल हो गया कोहली-अनुष्का का ये 'पैर वाला प्यार', फिदा हुए फैंस
Image Credit: वायरल हो गया कोहली-अनुष्का का ये &#039;पैर वाला प्यार&#039; (viratkohli/instagram)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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