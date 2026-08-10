ना चेहरे की झलक ना VIDEO, फिर भी वायरल हो गया कोहली-अनुष्का का ये 'पैर वाला प्यार', फिदा हुए फैंस

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की जोड़ी एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. विरुष्का के नाम से मशहूर कोहली-अनुष्का अपनी जिंदगी को काफी हद तक लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी उनकी कोई तस्वीर या वीडियो सामने आता है, वह देखते ही देखते वायरल हो जाता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अनुष्का के साथ एक बेहद साधारण लेकिन खास पल की झलक साझा की, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.
विराट कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मिनिमलिस्ट तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में विराट और अनुष्का के पैर नजर आ रहे हैं और दोनों ने मैचिंग सफेद स्नीकर्स पहन रखे हैं. विराट ने इस पोस्ट में अनुष्का को टैग करने के साथ लाल दिल वाला इमोजी भी लगाया. दिलचस्प बात ये है कि इस तस्वीर में दोनों के चेहरे की झलक भी नहीं दिखी, फिर भी फैंस स्पेशल मोमेंट पर फिदा हो गए.
तस्वीर भले ही बेहद साधारण है, लेकिन इसमें दोनों के बीच नजर आने वाला प्यार और अपनापन फैंस को काफी पसंद आया. विराट और अनुष्का को सोशल मीडिया पर अक्सर ‘विरुष्का’ के नाम से जाना जाता है और दोनों देश के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी कपल्स में शामिल हैं.
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक करने से आमतौर पर बचते हैं. दोनों की साथ में बहुत कम तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं. यही वजह है कि जब भी दोनों की कोई झलक फैंस को मिलती है, वह तुरंत चर्चा का विषय बन जाती है. इस बार भी विराट की छोटी-सी पोस्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. फैंस ने कपल की बॉन्डिंग की तारीफ की और इस तस्वीर को बेहद प्यारा बताया.
विराट कोहली के लिए 2026 का साल क्रिकेट के लिहाज से भी काफी शानदार रहा है. आईपीएल 2026 में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार खिताब जिताने में अहम योगदान दिया. 'किंग' कोहली ने 16 मुकाबलों में 675 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 56.25 और स्ट्राइक रेट 165.85 रहा.
इसके बाद विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उम्दा प्रदर्शन किया. लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे में उन्होंने 59 गेंदों पर 74 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. तीन मैचों की सीरीज में उन्होंने 144 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल रहे. हालांकि, भारत ये शृंखला 1-2 से हार गया.
अब विराट कोहली की नजर वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज पर है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से तीन मैचों की ODI सीरीज खेली जाएगी. अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो कोहली टीम इंडिया के लिए काफी अहम हैं. 2023 में हुए 50-ओवर विश्व कप में उन्होंने बल्ले से धमाल मचाते हुए 765 रन बनाए थे और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बने थे.