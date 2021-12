कोहली ने धवन को घोंप दिया चाकू! विराट-शिखर के झगड़े पर धोनी ने दिया था ये बयान

नई दिल्ली: विराट कोहली को हाल ही में BCCI ने वनडे की कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को नया कप्तान बना दिया था, जिसके बाद से ही ये खबरें आईं कि लंबे समय से रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच विवाद चल रहा है. एक समय ऐसा भी आया था, जब विराट कोहली की शिखर धवन के साथ झगड़े की खबर सामने आई थी, तब पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद विराट कोहली के बचाव में उतरे थे.

कोहली ने धवन को घोंप दिया चाकू?

बुधवार को कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धोनी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्रकार ने साल 2014 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनसे कोहली और धवन के बीच एक 'कथित' लड़ाई के बारे में सवाल पूछा. धोनी ने इसके बाद जिस अंदाज में जवाब दिया उसने कर किसी को हैरान कर दिया. धोनी ने उस पत्रकार के सवाल पर चुटकी लेते हुए हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया.

This is how dhoni answered when someone asked is there a rift between Dhawan and kohli

Next time when someone asks kohli about Rohit , he should answer like this#viratkholi pic.twitter.com/dBuoji6jqu

— Sandy (@Scrummaaster) December 15, 2021