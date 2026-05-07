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Hindi Newsक्रिकेटविराट कोहली का इमोशनल पोस्ट, साथी खिलाड़ी के निधन की खबर से लगा झटका, कहा- मैं स्तब्ध हूं..

विराट कोहली का इमोशनल पोस्ट, साथी खिलाड़ी के निधन की खबर से लगा झटका, कहा- मैं स्तब्ध हूं..

Virat Kohli: आईपीएल 2026 के बीच भारतीय क्रिकेट में शोक की लहर देखने को मिली. टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली के अंडर-19 टीम के साथी के निधन की खबर आते खलबली मच गई. विराट खुद इस खबर को सुनकर हैरान रह गए. विराट कोहली ने अब एक भावुक पोस्ट लिखा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 07, 2026, 02:56 PM IST
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Virat Kohli: आईपीएल 2026 के बीच भारतीय क्रिकेट में शोक की लहर देखने को मिली. टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली के अंडर-19 टीम के साथी के निधन की खबर आते खलबली मच गई. विराट खुद इस खबर को सुनकर हैरान रह गए. अमनप्रीत सिंह गिल के निधन पर एक भावुक संदेश पोस्ट लिखा. गिल, जो भारत U-19 और पंजाब के पूर्व मीडियम-पेसर थे, उनका बुधवार को चंडीगढ़ में 36 साल की उम्र में निधन हो गया.

कैसा रहा करियर?

गिल ने पंजाब के लिए छह फर्स्ट-क्लास मैच खेले और 11 विकेट लिए. वह IPL के पहले सीजन में किंग्स XI पंजाब टीम का भी हिस्सा थे और बाद में पंजाब की सीनियर चयन समिति के सदस्य बने. कोहली ने X पर लिखा, 'अमनप्रीत गिल के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध और दुखी हूं. उनके परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थनाएं और हिम्मत भेज रहा हूं. उनकी आत्मा को शांति मिले, ओम शांति.'

युवराज सिंह ने भी किया पोस्ट

दो बार विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी गिल को श्रद्धांजलि दी. सिंह ने X पर पोस्ट किया, 'अमनप्रीत सिंह गिल के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. हमने अपने शुरुआती दिनों में ड्रेसिंग रूम साझा किया था. वह एक शांत, मेहनती क्रिकेटर थे जिन्हें खेल से बहुत प्यार था. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं. उनकी आत्मा को शांति मिले, ओम शांति.'

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पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने भी किया पोस्ट

गिल ने 2007 में भारत के लिए पांच यूथ ODI और एक यूथ टेस्ट मैच खेला था. पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने X पर घोषणा की, 'पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, पंजाब के पूर्व क्रिकेटर और सीनियर चयन समिति के सदस्य अमनप्रीत सिंह गिल के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है.' लंबे फॉर्मेट के क्रिकेट में, उन्होंने श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर थिसारा परेरा का विकेट लिया था. हालांकि, वह विराट कोहली की कप्तानी वाली उस भारत U-19 टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, जिसने 2008 का विश्व कप जीता था.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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