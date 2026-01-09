'कोहली को टेस्ट रिटायरमेंट...', मांजरेकर के बाद अब वर्ल्ड कप विनर का विस्फोटक बयान, विराट से की ये अपील

Advertisement
Virat Kohli Test Retirement: संजय मांजरेकर ने हाल ही में कहा कि कोहली को टेस्ट से संन्यास नहीं लेना चाहिए था और उन्हें अपनी खामियों पर काम करके जोरदार वापसी करनी चाहिए थी. कोहली ने अब सिर्फ वनडे जैसे आसान फॉर्मेट को चुना है. उनके बाद अब टी20 वर्ल्ड कप 2007 जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे रॉबिन उथप्पा ने बड़ा बयान दिया है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:45 PM IST
Virat Kohli Test Retirement: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था. अब नए साल की शुरुआत हो चुकी है और यह मामला काफी पुराना हो चुका है. इसके बावजूद अब तक इस पर चर्चा हो रही है. पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने हाल ही में कहा कि कोहली को टेस्ट से संन्यास नहीं लेना चाहिए था और उन्हें अपनी खामियों पर काम करके जोरदार वापसी करनी चाहिए थी. कोहली ने अब सिर्फ वनडे जैसे आसान फॉर्मेट को चुना है. उनके बाद अब टी20 वर्ल्ड कप 2007 जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे रॉबिन उथप्पा ने बड़ा बयान दिया है.

संन्यास से वापस लौटने की उम्मीद

उथप्पा ने एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का फैसला वापस लेने की अपील की है. विराट ने अपना आखिरी टेस्ट मैच  सिडनी में पिछले साल जनवरी में खेला था. वह वनडे टीम के नियमित सदस्य हैं और उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में दो शतक और एक अर्धशतक लगाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता था. 

उथप्पा ने क्या लिखा?

उथप्पा ने सोशल मीडिया पर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले नेट्स में पसीना बहाते हुए कोहली की एक तस्वीर शेयर की. पूर्व ओपनर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ''उनकी आंखें एक कहानी कहती हैं. निश्चित रूप से यह उनके टेस्ट संन्यास को वापस लेने का समय है. उन्हें टेस्ट क्रिकेट में वापस देखना पसंद करूंगा.''  अपने रेड-बॉल करियर को अलविदा कहने से पहले कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत पर्थ में एक शानदार शतक के साथ की थी, लेकिन अगले चार टेस्ट में वह लय बरकरार नहीं रख पाए. भारत आखिरकार पांच मैचों की सीरीज़ 1-3 से हार गया.

बीसीसीआई ने की थी हार की समीक्षा

बीसीसीआई ने जनवरी 2025 में सीरीज के बाद समीक्षा की. समीक्षा के बाद कोहली और रोहित शर्मा ने रणजी ट्रॉफी में खेला क्योंकि बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलना अनिवार्य कर दिया था, अगर वे टेस्ट खेलना जारी रखना चाहते थे. हालांकि, कोहली ने जल्द ही भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के तौर पर संन्यास ले लिया. उन्होंने 123 मैचों में 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए थे.

संन्यास पर उठाए थे सवाल

कोहली के साथ-साथ रोहित ने भी सबसे लंबे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की. उथप्पा ने बाद में दावा किया कि यह संन्यास स्वाभाविक नहीं लग रहा था. उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पुराने वीडियो में कहा था, ''मुझे नहीं पता कि यह जबरदस्ती का संन्यास था या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से स्वाभाविक नहीं लग रहा था. सच्चाई क्या है. यह उन्हें खुद अपने समय पर बताना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह स्वाभाविक था.''

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

