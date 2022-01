Rishabh Pant की नादानी पर Virat Kohli ने गुस्से में दिखाई आंख, नहीं काम आई 'हीरोपंती'

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच केपटाउन (Cape Town) में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन उनके जूनियर प्लेयर्स ऋषभ पंत (Rishabh Pant) पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए.

कप्तान केएल राहुल के आउट होने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने शिखर धवन (Shikar Dhawan) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 92 रन की पार्टनरशिप की लेकिन भारत फिर एक ही ओवर में 2 विकेट गंवा दिए.

यह भी पढ़ें- क्या होगा IPL 2022 की लखनऊ टीम का नाम? इंस्टाग्राम से मिले इशारे

दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के तेज गेंदबाज एंडिले फेहलुकवायो (Andile Phehlukwayo) पहले शिखर धवन (Shikar Dhawan) को 61 के निजी स्कोर पर क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) के हाथो कैच आउट कराया. इसके बाद ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को सिसांडा मगाला (Sisanda Magala) के हाथों कैच आउट कराते हुए गोल्डन डक पर पवेलियन भेजा.



ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने एक मैच पहले 85 रन की धुआंधार पारी खेली थी लेकिन न्यूलैंड्स (Newlands) में उतरते ही वो जोश में होश खो बैठे और अपनी पहली ही गेंद पर गैरजिम्मेदाराना शॉट खेलकर कैच आउट हो गए.

विराट ने पंत को दिखाई आंख

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की हरकत को देखते हुए विराट कोहली (Virat Kohli) आगबबूला हो गए, उन्होंने जुबान से तो इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को कुछ नहीं कहा लेकिन गुस्से में वो पंत को आंख दिखाने लगे.



ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और विराट कोहली (Virat Kohli) के बीच आंखों ही आंखों में जो संवाद हुआ उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. पंत ने इस वनडे सीरीज के दौरान बेहद निराशाजनक विकेटकीपिंग की है.

my life looking at me making wrong decisions for the 16803939303019th time#Virat #Rishabpant #INDvsSAF pic.twitter.com/xRhjzdUCeg

— Shantanu Raghavan (@okShantanu) January 23, 2022