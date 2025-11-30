Advertisement
148 साल में पहली बार बना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, विराट ने रच दिया इतिहास, सचिन भी नहीं कर पाए ये कारनामा

Virat Kohli 52nd ODI Century: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में पहले वनडे मैच में जोरदार शतक लगाया. टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके इस दिग्गज बल्लेबाज ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार इस फॉर्मेट में सैकड़ा लगाया. उन्होंने इसी साल फरवरी में पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में नाबाद 100 रन बनाए थे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 30, 2025, 04:19 PM IST
Virat Kohli 52nd ODI Century: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में पहले वनडे मैच में जोरदार शतक लगाया. टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके इस दिग्गज बल्लेबाज ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार इस फॉर्मेट में सैकड़ा लगाया. उन्होंने इसी साल फरवरी में पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में नाबाद 100 रन बनाए थे. कोहली के अब वनडे में 52 शतक हो गए हैं और उन्होंने इस सेंचुरी के साथ इतिहास रच दिया. उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया.

सचिन से निकले आगे

कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. यह रिकॉर्ड अभी संयुक्त रूप से उनके और सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज था. कोहली के वनडे में 51 तो सचिन के टेस्ट में 51 शतक थे. अब विराट के वनडे में 52 शतक हो गए हैं और वह मौजूदा समय में एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले क्रिकेटर हैं.

सचिन-वॉर्नर का भी रिकॉर्ड ध्वस्त

कोहली ने इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. अफ्रीकी टीम के खिलाफ वनडे में उनका यह छठा शतक है. विराट ने सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ दिया.वॉर्नर ने 30 मैचों में 5 और सचिन ने 57 मुकाबलों में इतने ही शतक ठोके हैं. कोहली के 32 मैचों में 6 शतक हो गए.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 13वां 50+ स्कोर

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अपना 13वां 50+ स्कोर बनाया है. इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. तेंदुलकर ने 12 बार ऐसा किया है. सचिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 शतक और 8 अर्धशतक लगाए थे. विराट अब सिर्फ राहुल द्रविड़ से पीछे हैं. द्रविड़ ने अफ्रीकी टीम के खिलाफ 14 बार 50 या उससे अधिक रन बनाए थे. हालांकि, वह कभी शतक नहीं लगा पाए थे.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Virat Kohli

