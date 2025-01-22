Advertisement
trendingNow13053726
Hindi Newsक्रिकेटविजय हजारे में शतक के बाद विराट का स्पेशल पोस्ट, फैंस के लिए लिखा कुछ खास, कहा- आपके दिल को खुशी..

विजय हजारे में शतक के बाद विराट का स्पेशल पोस्ट, फैंस के लिए लिखा कुछ खास, कहा- आपके दिल को खुशी..

टीम इंडिया की रोहित शर्मा और विराट कोहली की जिगरी जोड़ी खूब सुर्खियों में है. ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में धुआंधार पारी के बाद 'रो-को' फिर एक्शन में दिखे. विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित-कोहली ने शतक ठोक फैंस का दिन बनाया. अब धमाकेदार सेंचुरी के बाद कोहली ने फैंस के लिए स्पेशल पोस्ट भी लिख दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 26, 2025, 12:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli
Virat Kohli

टीम इंडिया की रोहित शर्मा और विराट कोहली की जिगरी जोड़ी खूब सुर्खियों में है. ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में धुआंधार पारी के बाद 'रो-को' फिर एक्शन में दिखे. विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित-कोहली ने शतक ठोक फैंस का दिन बनाया. अब धमाकेदार सेंचुरी के बाद कोहली ने फैंस के लिए स्पेशल पोस्ट भी लिख दिया है. भारत के शानदार बल्लेबाज विराट कोहली ने दुनिया भर के फैंस को क्रिसमस और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. 

क्रिसमस के बीच लगाई स्टोरी

जब सभी क्रिसमस की पार्टियों में डूबे होंगे तो विराट कोहली ने इंस्टा स्टोरी लगाई. उन्होंने त्योहारों के इस मौसम में खुशी और समृद्धि की कामना की है. भारत के पूर्व कप्तान ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए यह संदेश दिया, जब पूरी दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही थी. कोहली ने क्रिसमस के साथ न्यू ईयर की भी बधाई फैंस को दे दी है. 2025 कोहली के लिए न भूलने वाला होगा क्योंकि इसी साल उन्होंने अपने यादगार टेस्ट करियर पर विराम लगाया.

Add Zee News as a Preferred Source

कोहली का स्पेशल पोस्ट

गुरुवार को एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें लिखा है, 'मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर. यह मौसम आपके घर को गर्मजोशी से, आपके दिल को खुशी से और आपके जीवन को ऐसी खुशी से भर दे जो पूरे साल बनी रहे। मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर.' कोहली अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 50 ओवर का क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी के पहले राउंड में आंध्र प्रदेश के खिलाफ एलीट ग्रुप डी के मैच में 131 रन की मैच जिताऊ पारी खेलकर दिल्ली को चार विकेट से जीत दिलाई.

कोहली ने पूरे किए 16000 रन

इस पारी के साथ ही विराट 16,000 लिस्ट ए रन बनाने वाले महान सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय पुरुष बल्लेबाज बन गए. कोहली, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं, अब शुक्रवार को बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में गुजरात के खिलाफ दूसरे राउंड के मैच में खेलते दिखेंगे.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना