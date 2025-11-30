विराट कोहली को होगा बड़ा पछतावा, 17 साल से इंटरनेशनल करियर में नहीं बना पाए ये 3 प्रचंड रिकॉर्ड

विराट कोहली भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार हैं. विराट कोहली ने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच के जरिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज किया था. विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए 17 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन 3 प्रचंड रिकॉर्ड ऐसे हैं जो वह अभी तक नहीं बना पाए हैं. आइए एक नजर डालते हैं क्रिकेट (Cricket) की दुनिया (World) के 3 ऐसे रिकॉर्ड (World Record) पर, जिन्हें विराट कोहली नहीं छू पाए हैं.

1. टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक

विराट कोहली अपने पूरे टेस्ट करियर में कभी भी तिहरा शतक नहीं लगा पाए हैं. विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 254 रन रहा है. विराट कोहली ने अक्टूबर 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पुणे टेस्ट में अपने टेस्ट करियर का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नाबाद 254 ठोक दिए थे. विराट कोहली ने अपनी इस पारी में 33 चौके और 2 छक्के लगाए. विराट कोहली के पास इस मैच में तिहरा शतक लगाने का मौका था, लेकिन वह इस रिकॉर्ड से दूर हो गए. तत्कालीन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने तब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में टीम इंडिया की पहली पारी 601/5 के स्कोर पर डिक्लेयर कर दी. विराट कोहली 254 रन पर नाबाद रह गए. विराट कोहली ने अपने तिहरे शतक से पहले टीम की जीत के बारे में सोचा. अंत में भारत ने इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को पारी और 137 रन से हराया था.विराट कोहली अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं.

2. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक

विराट कोहली अभी तक अपने पूरे वनडे इंटरनेशनल करियर में कभी भी दोहरा शतक नहीं लगा पाए हैं. विराट कोहली का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 183 रन है. विराट कोहली के पास एक बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने का मौका था, लेकिन वह 183 रन पर आउट हो गए थे. 18 मार्च 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2012 के मैच में विराट कोहली ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की बेहतरीन पारी खेली थी. विराट कोहली ने 148 गेंद पर 183 रन बनाए. विराट कोहली की पारी में एक छक्का और 22 चौके शामिल रहे. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल ने विराट कोहली को मोहम्मद हफीज के हाथों कैच आउट करा कर उन्हें दोहरे शतक के रिकॉर्ड से महरूम कर दिया. भले ही विराट कोहली इस रिकॉर्ड से दूर रह गए, लेकिन आने वाले वक्त में वह जरूर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ सकते हैं. विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं.

3. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 छक्के

विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं. विराट कोहली ने भारत के लिए 125 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले और 48.69 की औसत से 4188 रन बनाए. इस दौरान धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली के बल्ले से 1 शतक और 38 अर्धशतक निकले हैं. भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. विराट कोहली को एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों का दोहरा शतक यानी 200 छक्के नहीं लगा पाए. विराट कोहली ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 124 छक्के लगाए थे. बता दें कि पूरी दुनिया में रोहित शर्मा के अलावा ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं है, जिसने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं. रोहित शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 205 छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. रोहित शर्मा भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं.