विराट कोहली ने तोड़ा कुमार संगकारा का 'प्रचंड रिकॉर्ड', सचिन के बाद वनडे में बन गए दुनिया के दूसरे सफल बल्लेबाज

Virat Kohli Record: भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा का 'प्रचंड रिकॉर्ड' तोड़ दिया है. विराट कोहली अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगकारा से आगे निकल चुके हैं. विराट कोहली अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज बन गए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 25, 2025, 03:48 PM IST
विराट कोहली ने तोड़ा कुमार संगकारा का 'प्रचंड रिकॉर्ड'

अपने 15 साल के लंबे वनडे करियर के दौरान कुमार संगकारा ने श्रीलंका और ICC के लिए 404 मैच खेले और 14,234 रन बनाए थे. वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली अब 14,255 रन के साथ दूसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं. बता दें कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 18426 रन बनाने का महारिकॉर्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है.

सिडनी में विराट कोहली की धमाकेदार पारी 

36 साल के विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ और एडिलेड में खेले गए पहले दो वनडे मैचों में लगातार दो पारियों में शून्य पर आउट हो गए थे. सिडनी में विराट कोहली ने अपने बल्ले की खामोशी को तोड़ा और अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 75वां अर्धशतक ठोका. विराट कोहली ने इस मैच में 81 गेंदों पर नाबाद 74 रन बनाए हैं.  

ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 18,426 रन

2. विराट कोहली (भारत) - 14,255 रन

3. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 14,234 रन

4. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13,704 रन

5. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 13,430 रन

ODI में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज

1. विराट कोहली (भारत) - 51 शतक

2. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 49 शतक

3. रोहित शर्मा (भारत) - 33 शतक

4. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 30 शतक

5. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 28 शतक

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Virat Kohli

