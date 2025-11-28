1, 2 या 3 नहीं... विराट कोहली के निशाने पर पूरे 5 रिकॉर्ड्स, साउथ अफ्रीका सीरीज में सचिन भी छूट जाएंगे पीछे

Virat Kohli ODI cricket Record: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज 30 नवंबर को रांची में शुरू होने वाली है. इसके बाद दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर और तीसरा मैच 6 तारीख को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज में 2-0 से मिली जीत के बाद अफ्रीकी टीम के हौसले सातवें आसमान पर है. भारत नियमित कप्तान शुभमन गिल के बिना वनडे में उतरेगा. उनकी जगह केएल राहुल कमान संभालेंगे. राहुल की कप्तानी में दिग्गज विराट कोहली के साथ-साथ रोहित शर्मा भी उतरने वाले हैं.

कोहली के निशाने पर बड़े-बड़े रिकॉर्ड

विराट और रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था. टीम इंडिया 3 मैचों में 1-2 के अंतर से हार गई थी. सीरीज के आखिरी मुकाबले में रोहित शर्मा ने सिडनी में जोरदार शतक और विराट कोहली ने अर्धशतक जड़कर फैंस का दिल जीत लिया. दोनों ही खिलाड़ी सिफ वनडे मैचों में खेलते हैं. ऐसे में साउथ अफ्रीका सीरीज को वह खास बनाने के लिए उतरेंगे. विराट जब भी मैदान पर उतरते हैं तो कोई न कोई रिकॉर्ड जरूर बनाते हैं और कुछ ऐसा ही आगामी सीरीज में होने वाला है. कोहली की नजर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 5 रिकॉर्ड पर है.

हम उन 5 रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बता रहे हैं....

1. विराट कोहली अगर सीरीज में एक शतक लगा देते हैं तो वह क्रिकेट के एक फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल वह सचिन तेंदुलकर के बराबर में हैं. तेंदुलकर के टेस्ट में 51 तो विराट के वनडे में 51 शतक हैं. वह एक शतक लगाते ही क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन से आगे हो जाएंगे.

2. विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 28 हजार रन पूरे करने के करीब हैं. उन्होंने अब तक 553 मैचों की 620 पारियों में 27673 रन बनाए हैं. इस मामले में सचिन तेंदुलकर (34357 रन) पहले और श्रीलंका के कुमार संगकारा (28016 रन) दूसरे स्थान पर हैं. विराट सीरीज में 327 रन बना लेते हैं तो सबसे तेज 28 हजार रन पूरे कर सकते हैं.

3. विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में 27673 रन हैं. वह अगर सीरीज में 344 रन बना लेते हैं तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे. कोहली इस मामले में संगकारा से आगे निकल जाएंगे.

4. विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचों में अब तक 5 शतक लगाए हैं. वह एक शतक लगाते ही अफ्रीकी टीम के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. इस मामले में वह फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर और सचिन तेंदुलकर के बराबर हैं. वॉर्नर ने 30 मैचों में 5 और सचिन ने 57 मुकाबलों में इतने ही शतक ठोके हैं. विराट के 31 मैचों में 5 शतक हैं.

5. विराट अगर सीरीज में 2 बार 50 या अधिक रन बना लेते हैं तो वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे. वह सचिन तेंदुलकर के साथ दूसरे स्थान पर हैं. दोनों ने 12 बार ऐसा किया है. राहुल द्रविड़ ने 14 बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में 50+ का स्कोर बनाया है. हालांकि, वह कभी शतक नहीं लगा पाए. वहीं, कोहली और तेंदुलकर दोनों ने 5-5 शतक और 8-8 अर्धशतक लगाए हैं.