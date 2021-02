Virat Kohli के यूनिक एक्सप्रेशन पर फैंस ने लिए मजे, Twitter पर जमकर वायरल हुए ये फनी memes

चेन्नई: टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का एक मजेदार एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस जमकर मजे ले रहे हैं. इंग्लैंड (England) के खिलाफ चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट के दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) ड्रेसिंग रूम से मैच देखते हुए ये अजीब सा एक्सप्रेशन दे रहे थे.

विराट कोहली (Virat Kohli) का ये मजेदार एक्सप्रेशन जैसे ही वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर उनको लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई. बता दें कि इस मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों से करारी हार दी थी. विराट कोहली (Virat Kohli) की इस फोटो को लेकर लोगों ने अलग-अलग हालात के हिसाब से मीम्स बनाकर मजे लिए हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) के मीम्स देखकर कोई भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाएगा.

बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मैदान पर हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं. चेन्नई टेस्ट मैच के दूसरे दिन विराट कोहली (Virat Kohli) को मैदान पर देखकर चेपॉक में मौजूद फैंस गदगद हो गए और चियर करने लगे. विराट ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. विराट कोहली (Virat Kohli) ने फैंस की तरफ मुड़कर जोर से सीटी बजाने का इशारा किया.

स्टेडियम में मौजूद दर्शको ने भी भारतीय कप्तान के कहने पर जबरदस्त रिएक्शन दिया और पूरा मैदान शोर से गूंज गया. 'Whistle Podu' का मतलब है 'सीटी बजाओ' जो चेन्नई सुपरकिंग्स टीम का भी स्लोगन है. बीसीसीआई ने इस वीडियो को शेयर किया था. बता दें कि टीम इंडिया (Team India) ने चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड (England) को 317 रनों से मात देकर पहले टेस्ट मैच में की हार का बदला ले लिया. दूसरे टेस्ट मैच में जीत के साथ ही विराट के धुरंधरों ने चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली. सीरीज का अगला मैच 24 फरवरी से अहमदाबाद के नए मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा.