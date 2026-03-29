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Hindi Newsक्रिकेटIPL में Virat Kohli का धांसू रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना सचिन के 100 शतकों से 100 गुना ज्यादा मुश्किल! 19 साल में बनाई है बादशाहत

IPL में Virat Kohli का धांसू रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना सचिन के 100 शतकों से 100 गुना ज्यादा मुश्किल! 19 साल में बनाई है बादशाहत

Virat Kohli This IPL Unbreakable Record: टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके विराट कोहली आईपीएल 2026 में रनों की बारिश करने वाले हैं. उन्होंने ओपनिंग मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 38 बॉल पर 5 चौके और 5 छक्के लगाकर इस बात की गवाही दे दी है. हम आपके लिए इस दिग्गज का एक धांसू रिकॉर्ड लेकर आए हैं, जिसे तोड़ना नामुमकिन के बराबर लगता है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 29, 2026, 09:23 AM IST
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फोटो क्रेडिट (X/ipl)
फोटो क्रेडिट (X/ipl)

Virat Kohli This IPL Unbreakable Record: क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़े और सबसे सफल बल्लेबाज अगर कोई हैं तो वो सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है. सचिन तेंदुलकर ने 24 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला. उन्होंने 15 नवंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था और करियर का आखिरी मुकाबला 16 नवंबर 2013 को खेला. इतने लंबे करियर में सचिन ने तीनों फॉर्मेट में 664 मैच खेलकर 34,357 रन बनाए और 100 शतक ठोके. उनका ये रिकॉर्ड टूटना एक तरह से असंभव है, क्योंकि आज के दौर में इतने लंबे समय तक किसी भी खिलाड़ी का खेलना मुश्किल है.

जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी बादशाहत कायम की है, ठीक उसी तरह भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने आईपीएल में एक धांसू रिकॉर्ड बनाया है, जिसे तोड़ना सचिन के 100 शतकों से 100 गुना ज्यादा मुश्किल है. 

आईपीएल में विराट कोहली ने जो विरासत बनाई है, उस तक पहुंचना अगले कुछ सालों में किसी भी बल्लेबाज के लिए संभव नहीं दिखता. पिछले 19 सालों से एक ही टीम (RCB) के लिए वफादारी और रनों की ऐसी भूख शायद ही किसी और खिलाड़ी में दिखी हो. कोहली के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन (8730), सबसे ज्यादा शतक (8) और सबसे ज्यादा फिफ्टी (64) बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है, जो उनकी बादशाहत की गवाही देता है.

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19 साल में बनाई बादशाहत

विराट कोहली आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. उन्होंने सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक और सबसे ज्यादा फिफ्टी का रिकॉर्ड एक दिन में नहीं बनाया, बल्कि उन्हें यह विरासत बनाने में पूरे 19 साल लगे हैं. कोहली 2008 से लेकर 2026 तक लगातार खेल रहे हैं. उन्होंने RCB के लिए ये सभी सीजन खेले. कोहली हर सीजन आते हैं और रनों की बारिश करते हैं.

सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा 8 शतक लगाने का रिकॉर्ड है. इस लिस्ट में उनके बराबर जोस बटलर हैं, जिन्होंने 8 सेंचुरी जमाई हैं.

सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 8730 रनों का महारिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने 268 मैचों में 39.86 की औसत और 133.14 के स्ट्राइक रेट से 8730 रन बनाए हैं, जिसमें 776 चौके और 296 छक्के भी शामिल हैं. उनके बाद दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम है, जिन्होंने 7046 रन बनाए हैं.

सबसे ज्यादा फिफ्टी

विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अब तक 260 पारियों में 64 बार ये कमाल किया है. कोहली को मिस्टर कंसिस्टेंट कहा जाता है. वो बड़ी समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं. बिना रिस्क लिए चौके-छक्कों की बारिश करते हैं. उनकी तकनीक सबसे खास है.

2 बार ऑरेंज कैप जीत चुके हैं विराट कोहली

विराट कोहली ने पिछले 19 सीजन में 2 बार ऑरेंज कैप जीता है. ये वही अवॉर्ड है, जो एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है. कोहली ने 2016 के सीजन में सबसे बड़ा धमाका किया था. उन्होंने 16 मैचों में रिकॉर्ड 973 रन बनाए थे, जिसमें 4 शतक शामिल थे. एक सीजन में इतने रन बनाने का रिकॉर्ड आज भी बरकरार है. इसके बाद आईपीएल 2024 में कोहली ने फिर तबाही मचाई थी. उन्होंने 15 मैचों में 741 रन बनाकर दूसरी बार ऑरेंज कैप पर कब्जा किया था. अब कोहली आईपीएल 2026 में एक बार फिर ऑरेंज कैप की रेस में शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: वो अनोखा क्रिकेटर... जो 12 कप्तानों की कप्तानी में खेल चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट, IPL में 257 मैचों का रहा हिस्सा

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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