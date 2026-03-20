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Hindi Newsक्रिकेटडॉन ब्रैडमैन के 99.94 टेस्ट औसत से भी 90 गुना ज्यादा मुश्किल विराट कोहली का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना!

डॉन ब्रैडमैन के 99.94 टेस्ट औसत से भी 90 गुना ज्यादा मुश्किल विराट कोहली का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना!

विराट कोहली का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे तोड़ना डॉन ब्रैडमैन के 99.94 टेस्ट औसत के रिकॉर्ड से भी 90 गुना ज्यादा मुश्किल है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 20, 2026, 11:29 PM IST
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Unbreakable World Records of Cricket: भारत के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली के नाम पर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे शायद ही दुनिया का कोई भी बल्लेबाज तोड़ पाएगा. वहीं, दूसरी ओर डॉन ब्रैडमैन ने अपने करियर में टेस्ट 6996 रन बनाए. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 99.94 का रहा है, जो क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा मुश्किल रिकॉर्ड है. इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना वर्तमान समय के किसी भी बल्लेबाज के बस की बात नहीं है.

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

लेकिन विराट कोहली का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे तोड़ना डॉन ब्रैडमैन के 99.94 टेस्ट औसत के रिकॉर्ड से भी 90 गुना ज्यादा मुश्किल है. 37 वर्षीय विराट कोहली मौजूदा आईसीसी वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज हैं. 5 नवंबर 1988 को जन्मे विराट कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. विराट कोहली की गेंद को हिट करने की काबिलियत को देखते हुए उन्हें 'किंग कोहली' नाम दिया गया है.

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ब्रैडमैन के रिकॉर्ड से 90 गुना ज्यादा मुश्किल विराट का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड!

विराट कोहली के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 54 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. विराट कोहली के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना डॉन ब्रैडमैन के 99.94 टेस्ट औसत के रिकॉर्ड से भी 90 गुना ज्यादा मुश्किल है. विराट कोहली के 54 वनडे शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. आज के दौर में जब काफी कम संख्या में वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं, ऐसे में विराट कोहली के वनडे शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. विराट कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. विराट कोहली भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हैं.

विराट कोहली का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन रिकॉर्ड

विराट कोहली ने भारत के लिए अब तक 311 वनडे मैचों में 58.71 की औसत से 14797 रन बनाए हैं, जिसमें 54 शतक और 77 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 183 रन रहा. वनडे में विराट कोहली के नाम 5 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 13 रन देकर 1 विकेट रहा है. विराट कोहली ने 18 अगस्त 2008 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 85 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली का नाम आता है. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक ठोके हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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