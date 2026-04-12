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Hindi Newsक्रिकेटताली बजा रही थी टीम... विराट कोहली को क्यों महसूस हुई बेइज्जती? गुस्से में फेंका हेलमेट, VIDEO वायरल

ताली बजा रही थी टीम... विराट कोहली को क्यों महसूस हुई बेइज्जती? गुस्से में फेंका हेलमेट, VIDEO वायरल

Virat Kohli Angry Reaction: मुंबई इंडियंस के खिलाफ 131.58 की स्ट्राइक रेट से 50 रन खेलकर जब विराट कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तब उन्हें अंदर से पता था कि इस पारी में उन्होंने संघर्ष किया है. उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि कहीं उनकी स्लो बैटिंग के चलते आरसीबी ना फंस जाए. यही वजह है कि तालियों के बीच उन्होंने आपा खो दिया और गुस्से में बाउंड्री लाइन क्रॉस करते ही गल्ब्स और हेलमेट फेंक दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:19 PM IST
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फिफ्टी जड़ने के बाद क्यों गुस्से से लाल हुए विराट कोहली? (Screengrabs/X)
फिफ्टी जड़ने के बाद क्यों गुस्से से लाल हुए विराट कोहली? (Screengrabs/X)

Virat Kohli Angry Reaction: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने भले ही अर्धशतक जड़ा, लेकिन इस पारी से वो खुद इतने नाखुश हुए कि आउट होने के बाद वो अपना आपा खो बैठे. दूसरे छोर से फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार चौके-छक्के की बरसात कर रहे थे, लेकिन कोहली सिंगल-डबल से काम चला रहे थे. 15वें ओवर में वो हार्दिक पांड्या की गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए. कोहली अर्धशतक जड़कर आउट हुए ,इसलिए जब वो ड्रेसिंग रूम लौट रहे थे तब डगआउट में बैठे RCB के खिलाड़ी उनके लिए ताली बजा रहे थे.

131.58 की स्ट्राइक रेट से 50 रन खेलकर जब विराट कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तब उन्हें अंदर से पता था कि इस पारी में उन्होंने संघर्ष किया है. उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि कहीं उनकी स्लो बैटिंग के चलते आरसीबी ना फंस जाए. यही वजह है कि तालियों के बीच उन्होंने आपा खो दिया और गुस्से में बाउंड्री लाइन क्रॉस करते ही गल्ब्स और हेलमेट फेंक दिया.

आउट होने के बाद झल्ला उठे विराट कोहली

सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ आउट होने के बाद विराट कोहली काफी गुस्से में हैं. डगआउट में एंट्री करने से ठीक पहले उन्होंने हेलमेट और गल्ब्स उतारकर फेंक दिया. हालांकि, इसी मुकाबले में उन्होंने टी20 क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया.

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कोहली ने टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतकीय साझेदारियों में शामिल होने के मामले में क्रिस गेल और बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है. वो इस फॉर्मेट मे रिकॉर्ड 47 बार शतकीय साझेदारी का हिस्सा रहे हैं. पहले ये रिकॉर्ड संयुक्त रूप से बाबर और गेल के नाम था. दोनों ने 46 बार ये कारनामा किया है.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियां

47 - विराट कोहली
46 - क्रिस गेल
46 - बाबर आज़म
45 - डेविड वार्नर
40 - फाफ डु प्लेसिस

सॉल्ट और पाटीदार की विस्फोटक पारी

मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस मुकाबले में विराट कोहली ने 38 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेलकर आईपीएल करियर का 65वां अर्धशतक ठोका. हालांकि, असली महफिल कप्तान रजत पाटीदार और ओपनर फिल सॉल्ट ने लूटी. खराब फॉर्म से गुजर रहे इंग्लिश बल्लेबाज ने 36 गेंदों पर 78 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. उनके आउट होने के बाद नंबर-3 पर उतरे रजत पाटीदार ने 17 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर सनसनी मचा दी. वो आरसीबी की तरफ से क्रिस गेल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पहले नंबर पर रोमारियो शेफर्ड हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रनों का पहाड़ खड़ा किया.

(यह भी पढ़ें: बाबर का गुरूर चकनाचूर, गेल को भी पछाड़ा... विराट कोहली का 'स्पेशल 100', T20 में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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