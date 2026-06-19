Virat Kohli to Play for RCB Till 2030: विराट कोहली टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं. वह अब सिर्फ वनडे और आईपीएल में खेलते हैं. 38 साल के हो चुके विराट वनडे विश्व कप 2027 के बाद वनडे से भी संन्यास ले सकते हैं. ऐसे में सवाल रह जाता है आईपीएल का. क्रिकेट के गलियारों में चर्चा है कि कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ आईपीएल से भी रिटायर हो सकते हैं. आईपीएल से कोहली के 'संन्यास' की अटकलों के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राजेश मेनन ने एक बड़ा दावा किया है.
मेनन के मुताबिक, 37 साल के हो चुके कोहली अगले तीन से चार साल तक आसानी से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलेंगे. उनका मानना है कि विराट कोहली (Virat Kohli) की सफलता की भूख आज भी वैसी ही है जैसी 2008 में थी. उन्होंने ऐलान किया कि कोहली कम से कम साल 2030 तक आरसीबी की जर्सी में मैदान पर धमाल मचाते नजर आएंगे.
आरसीबी के नए सीईओ राजेश मेनन ने एक इंटरव्यू में किंग कोहली की फिटनेस और फ्रेंचाइजी के साथ उनके अटूट रिश्ते पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि आरसीबी और विराट एक ही सिक्के के दो अलग-अलग पहलू हैं. वह शुरुआत से ही इस टीम के सबसे मजबूत और स्थिर स्तंभ रहे हैं. हम आरसीबी को विराट के बिना सोच भी नहीं सकते, भले ही वह क्रिकेट को अलविदा कह दें (वह हमेशा किसी न किसी रूप में टीम से जुड़े रहेंगे). जहां तक खेलने की बात है, तो अगले 3-4 साल यानी कम से कम 2030 तक वह निश्चित रूप से हमारे लिए खेल रहे हैं. वह पूरी तरह फिट हैं और उनकी रनों की भूख कभी नहीं मरती. आपने इस आईपीएल सीजन में भी उनकी ऊर्जा, उनके रन और उनका एटीट्यूड देखा है.
आईपीएल के इतिहास में साल 2008 (शुरुआती सीजन) से लेकर अब तक एक ही फ्रेंचाइजी के लिए लगातार खेलने वाले विराट कोहली दुनिया के इकलौते और सबसे वफादार खिलाड़ी हैं. वह आईपीएल इतिहास के सर्वकालिक महानतम बल्लेबाज हैं. उनके नाम कई ऐसे कीर्तिमान दर्ज हैं, जिन्हें तोड़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन सा लगता है.
कोहली अब तक 283 मैच खेलकर 9336 रन बना चुके हैं, जो इस लीग में सबसे ज्यादा रनों का महारिकॉर्ड है. उन्होंने 2016 के सीजन में रिकॉर्ड 973 रन बनाए थे. साल 2024 में 741 रन (ऑरेंज कैप) और फिर 2025 में 657 रन (54.75 की औसत) बनाकर कोहली ने आरसीबी को उसका पहला आईपीएल खिताब जिताया था.
हाल ही में खत्म हुए आईपीएल 2026 (IPL 2026) में भी विराट कोहली का बल्ला जमकर गरजा. वह इस सीजन में भी अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज रहे और 675 रनों के साथ आरसीबी के लीडिंग रन-स्कोरर बने थे.
कोहली ने अपने करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक पारी गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के खिलाफ खेले गए आईपीएल 2026 के महामुकाबले (फाइनल) में खेली. गुजरात के खिलाफ रनों का पीछा करते हुए कोहली ने महज 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें उन्होंने अपने आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक भी जड़ा. किंग कोहली अंत तक क्रीज पर डटे रहे और उन्होंने आखिरी ओवर में शानदार छक्का जड़कर आरसीबी को 5 विकेट से जीत दिलाई. इस छक्के के साथ ही आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की.