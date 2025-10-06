Advertisement
विराट से अय्यर तक, ODI क्रिकेट में टॉप 5 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मौजूदा भारतीय बल्लेबाज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी.  4 अक्टूबर को बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर ने भारतीय स्क्वॉड की घोषणा की. लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी हुई.. हालांकि, आज हम आपको बताएंगे वनडे क्रिकेट में मौजूदा भारतीय खिलाड़ियों में टॉप 5 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:44 PM IST
Virat to Iyer
विराट कोहली

लिस्ट में नंबर 1 पर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम है. कोहली मौजूदा भारतीय खिलाड़ियों में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के मामले में नंबर 1 पर हैं. उन्होंने अपने करियर में खेले 302 मैचों की 290  पारियों में 57.90 के धमाकेदार औसत से 14181 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 51 शतक और 74 अर्धशतक जमाए हैं.

रोहित शर्मा
नंबर 2 पर भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम है. रोहित ने अपने करियर में खेले 273 मैचों की 265 पारियों में 48.90 की औसत से 11168 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 32 शतक और 58 पचास लगाए हैं. उनके करियर का उच्चतम स्कोर 264 रनों का रहा है.

केएल राहुल

लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत के विस्फोटक  बल्लेबाज केएल राहुल का नाम आता है. उन्होंने अपने करियर में खेले 85 मैचों की 79 पारियों में 49.80 की औसत से 3043 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 7 शतक  और 18 अर्धशतक जड़े हैं.

श्रेयस अय्यर

लिस्ट में चौथे पायदान पर श्रेयस अय्यर का नाम आता है. अय्यर ने अपने करियर में खेले 70 मैचों की 65 पारियों में 48.90 की बेहतरीन औसत से  2845 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने  5 शतक और 22 अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया है.

शुभमन गिल 

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल का नाम है. गिल ने अपने वनडे करियर मे खेले 55 मैचों की 55 पारियों में 59.90 की धमाकेदार औसत से 2775 रन बनाए हैं.  इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 15 अर्धशतक जड़े हैं. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Virat KohliShreys IyerKL Rahul

