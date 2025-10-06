विराट से अय्यर तक, ODI क्रिकेट में टॉप 5 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मौजूदा भारतीय बल्लेबाज

विराट कोहली

लिस्ट में नंबर 1 पर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम है. कोहली मौजूदा भारतीय खिलाड़ियों में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के मामले में नंबर 1 पर हैं. उन्होंने अपने करियर में खेले 302 मैचों की 290 पारियों में 57.90 के धमाकेदार औसत से 14181 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 51 शतक और 74 अर्धशतक जमाए हैं.

रोहित शर्मा

नंबर 2 पर भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम है. रोहित ने अपने करियर में खेले 273 मैचों की 265 पारियों में 48.90 की औसत से 11168 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 32 शतक और 58 पचास लगाए हैं. उनके करियर का उच्चतम स्कोर 264 रनों का रहा है.

केएल राहुल

लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत के विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल का नाम आता है. उन्होंने अपने करियर में खेले 85 मैचों की 79 पारियों में 49.80 की औसत से 3043 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 18 अर्धशतक जड़े हैं.

श्रेयस अय्यर

लिस्ट में चौथे पायदान पर श्रेयस अय्यर का नाम आता है. अय्यर ने अपने करियर में खेले 70 मैचों की 65 पारियों में 48.90 की बेहतरीन औसत से 2845 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 22 अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया है.

शुभमन गिल

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल का नाम है. गिल ने अपने वनडे करियर मे खेले 55 मैचों की 55 पारियों में 59.90 की धमाकेदार औसत से 2775 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 15 अर्धशतक जड़े हैं.

