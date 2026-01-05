शतकों के बादशाह हैं ये दिग्गज, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले 5 एक्टिव प्लेयर

क्रिकेट जगत में एक से बढ़कर एक बड़े रिकॉर्डधारी हुए हैं. इस खेल में ब्रायन लारा, कपिल देव, डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी हुए हैं. वहीं, मॉर्डन डे क्रिकेट की बात करें, तो 5 नाम ऐसे हैं, जिन्होंने बीते 1 दशक में 22 गज की पट्टी पर ऐसे कारनामे किए हैं. जो कि सदियों तक अमर रहेंगे. इन खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल के दम पर दुनिया भर कि पिचों पर जमकर रन बनाया है साथ ही क्रिकेट की दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया है. इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के उन 5 खिलाड़ियों के बारे में, जो मौजूदा समय में क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले एक्टिव प्लेयर हैं.

नंबर 1 पर हैं ‘किंग कोहली’

मौजूदा दौर में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले एक्टिव प्लेयर्स की फेहरिस्त में विराट कोहली के नाम पर है. कोहली ने अपने अभी तक के करियर में खेली 556 मैचों की 623 पारियों में 52.89 की औसत से 27975 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 84 शतक जड़ने का कारनामा किया है. विराट के पास सचिन के 100 शतकों को तोड़ने का सुनहरा मौका है.

जो रूट

इस फेहरिस्त में नंबर 2 पर इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट का नाम है. रूट ने आज एशेज के आखिरी टेस्ट मैच की पहली पारी में भी शतक ठोका है. बता दें कि जो रूट मौजूदा दौर में क्रिकेट जगत के बेहतरीन खिलाड़ियों में से 1 हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान ओवरऑल खेले 380 मैचों की 501 पारियों में 49.78 की बेहतरीन औसत से 22000 रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया है. साथ ही रूट ने अपने इंटरनेशनल करियर में अभी तक ओवरऑल 59 शतक ठोके हैं.

रोहित शर्मा

लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के पूर्व कप्तान व सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम है. रोहित शर्मा ने अपने अभी तक के करियर में 505 मैचों की 538 पारियों में 42.78 की औसत से 20048 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान रोहित ने 50 शतक ठोके हैं.

स्टीव स्मिथ

इसी क्रम में चौथे पायदान पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नामी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का नाम है.स्मिथ ने अपने अभी तक के इंटरनेशनल करियर में खेले 359 मैचों की 427 पारियों में 47.89 की शानदार औसत से 17507 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. वहीं, बात करें अगर शतकों की तो सभी फॉर्मेट को मिलाकर स्मिथ ने ओवरऑल 48 शतक ठोके हैं.

केन विलियमसन

सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले एक्टिव प्लेयर्स की फेहरिस्त में पांचवें और आखिरी पायदान पर केन विलियमसन का नाम है. उन्होंने अपने करियर के दौरान ओवरऑल खेले 376 मैचों की 449 पारियों में 48.90 की जबरदस्त बल्लेबाजी औसत से 19292 रन बनाए हैं. इस दौरान विलियमसन ने 48 शतक ठोके हैं.

