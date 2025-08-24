अपने इंटरनेशनल करियर के लिए विराट कोहली ने अचानक उठाया ये बड़ा कदम, क्रिकेट फैंस में खुशी का माहौल

भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली को फिर से मैदान पर देखने के लिए फैंस बेताब हैं. हालांकि, फैंस को अभी अक्टूबर महीने तक इंतजार करना होगा. भारत को यूं तो अगस्त में बांग्लादेश में तीन ODI मैच खेलने थे, लेकिन BCCI और BCB के बीच आपसी सहमति से यह सीरीज सितंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है. विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो टेस्ट और टी20 मैचों से भी दूर हैं, दोनों के भारत के ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे के वनडे सीरीज के लिए वापसी करने की उम्मीद है. 19 अक्टूबर से पर्थ स्टेडियम में यह वनडे सीरीज शुरू होगी. इसके बाद 23 और 25 अक्टूबर को अन्य मैच खेले जाएंगे.

विराट कोहली ने अचानक उठाया ये बड़ा कदम

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए अपने ऑफ सीजन में लंदन के लॉर्ड्स में कड़ी मेहनत कर रहे हैं. विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (IPL 2025) के खत्म होने के बाद से ब्रेक पर हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्ट और वनडे से संन्यास ले लिया है. यह स्टार बल्लेबाज अब केवल ODI मैच ही खेलेगा, क्योंकि वह अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलने के लिए तैयार हैं.

फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं

क्रिकेट से दूर होने के बावजूद विराट कोहली इंटरनेशनल मैचों के लिए प्रैक्टिस कर खुद को तैयार कर रहे हैं. इस स्टार बल्लेबाज ने लॉर्ड्स स्टेडियम में फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. भारत 19 अक्टूबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं. हालांकि, सीरीज से पहले, रोहित शर्मा के साथ उनके संन्यास की अटकलें लगाई जा रही थीं. हालांकि, BCCI ने ऐसी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि वे इन दिग्गज बल्लेबाजों के भविष्य पर कोई फैसला लेने की जल्दी में नहीं हैं.

कोहली को अपनी फॉर्म बरकरार रखनी होगी

2027 का वनडे वर्ल्ड कप दो साल दूर है, ऐसे में विराट कोहली को इस टूर्नामेंट से पहले अपनी फॉर्म बरकरार रखनी होगी, क्योंकि कई युवा खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं और अपने चयन के लिए मजबूत दावा पेश कर रहे हैं. विराट कोहली ने 302 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 14,181 रन बनाए हैं. उन्होंने आखिरी बार आईपीएल 2025 के फाइनल में शानदार पारी खेली थी. विराट कोहली ने 43 रनों की पारी खेली थी, जिससे आरसीबी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए खिताबी मुकाबले में पंजाब किंग्स को छह रनों से हराकर आखिरकार अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 82 शतक

विराट कोहली मौजूदा समय में दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जो सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल 82 शतक ठोकने का रिकॉर्ड दर्ज है. विराट कोहली ही वह बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के महारिकॉर्ड को तोड़ते हुए इतिहास रचा था. विराट कोहली के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 51 शतक, टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक ठोकने का रिकॉर्ड दर्ज है.